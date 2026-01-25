कोडीन कफ सिरप केस; वाराणसी में आरोपी भोला जायसवाल की 30 करोड़ की 8 संपत्तियां जब्त

कोडीन कफ सिरप केस; वाराणसी में आरोपी भोला जायसवाल की 30 करोड़ की 8 संपत्तियां जब्त
ACP संजीव शर्मा ने बताया कि थाना रोहनियां में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त की कुल 8 संपत्तियां सीज की गई हैं.
वाराणसी: अवैध कफ सिरप मामले में पुलिस ने आरोपी भोला जायसवाल की संपत्तियां सीज की हैं. करीब 30 करोड़ रुपए की 8 संपत्तियां सीज की गई हैं. वाराणसी पुलिस ने अलग-अलग संपत्तियां स्थानों पर सीज की हैं. इनमें शुभम और उसके पिता भोला जायसवाल की संपत्तियां शामिल हैं. पुलिस ने सभी संपत्तियों को आपराधिक और अवैध तरीके से धन अर्जित कर बनाने के आरोप में जब्त किया है.
ACP संजीव शर्मा ने बताया कि थाना रोहनियां में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र राम दयाल जायसवाल ने कोडीन कफ सिरप की बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी की थी. इससे उसने धन अर्जित किया और संपत्ति बनाई. इसकी कीमत करीब 30 करोड़ 52 लाख रुपए है.
यह सारी संपत्ति सीज की गई है. अभी तक कुल 08 संपत्तियां सीज हुई हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल के साथ, शुभम जायसवाल, सौरभ त्यागी, शिवाकांत, स्वप्निल, दिनेश यादव, आशीष यादव, आजाद जायसवाल और महेश प्रधान शामिल हैं.
एसीपी रोहनियां और थाना प्रभारी रोहनियां ने अपनी टीम के साथ सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू की. सिगरा, प्रहलाद घाट, जगतगंज, मढ़ौली सहित 8 स्थानों पर शुभम और उसके पिता की संपत्तियों की जब्ती की गई. यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट तहत की गई. इसमें भवन के साथ ही साथ कृषि भूमि भी शामिल है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल और उसके परिवार के नाम पर कई बेशकीमती संपत्तियां दर्ज हैं. तुलसीपुर में एक मकान की कीमत 23 करोड़ रुपए है. शिवपुर के भरलाई में 71 लाख रुपए की आवासीय भूमि का खुलासा हुआ है.
कोलअसला और पिंडरा में स्थित कृषि भूमि की कीमत भी करोड़ों में है. भोला जायसवाल की पत्नी शारदा जायसवाल के नाम पर मड़ौली और जगतगंज में रिहायशी भवन दर्ज है. चेतगंज के हबीबपुरा में 1.05 करोड़ रुपए की कीमत का आलीशान मकान भी सूची में शामिल है. इन सभी पर पुलिस ने कार्रवाई की है.
