कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, शुभम की तलाश में छापेमारी तेज

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी जब्त कार्यवाई में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. कार्रवाई में स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है. इस मामले में शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को पहले ही कोलकाता से गिरफ्तार किया जा चुका है.

6 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज: सोनभद्र से वाराणसी पहुंचे प्रणय प्रसून श्रीवास्तव एसआईटी प्रभारी ने बताया कि अब तक करीब 6 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है. इसमें एक शिवपुर भरलाई और पांच जगदीशपुर पिंडरा के अलावा एक महरौली की अचल संपत्ति शानिल है. यह संपत्ति करीब चार करोड़ 55 लाख रुपए की है. इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर, एक i20 और दो टू व्हीलर जिसकी कीमत 51 लाख रुपए है, जबकि बैंक खाते में पड़े 71 लख रुपए को भी सीज किया जा रहा है.

वाराणसी: नशीले कोडीन कफ सिरप मामले में शनिवार को एक बार फिर पुलिस ने आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सहित गाड़ियां और बैंक खातों को सीज किया है. यह कार्रवाई शहर के अलग-अलग हिस्सों में की जा रही है.

इंटरनेशनल लेवल पर फैला था कोरोबार: शुभम का यह नेक्सस इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ था. इस पूरे मामले की जांच में अब तक कई चीजे सामने आई है. जिसमें हवाला कारोबार भी शामिल है. सोनभद्र पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर यह भी कहा है कि अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए इस तरह का एक्शन आगे भी जारी रहेगा. फिलहाल शुभम के कई करीबियों पर भी पुलिस की नजर है.

लोकेशन ट्रेस में जुटी पुलिस: आपको बता दें कि, नशीले कफ सिरप तस्करी का आरोपी शुभम अभी भी फरार है. पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. माना जा रहा है कि वह गल्फ कंट्री में जाकर बैठा है. हालांकि पुलिस उसके पासपोर्ट को भी कैंसिल कराने का काम रही है, जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा.

इस मामले में शुभम पर सोनभद्र, गाजियाबाद और वाराणसी में भी मुकदमे दर्ज हैं. गाजियाबाद सोनभद्र से नशीले कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की गई थी. वाराणसी में भी स्टॉक रखे जाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस पूरे मामले में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जिसमें शुभम के पिता भोला जायसवाल भी शामिल हैं.

गौरतलब हो कि, सोनभद्र पुलिस ने पिछले दिनों वाराणसी से शुभम जायसवाल के पिता भोलानाथ जायसवाल की लगभग 28.50 करोड़ की संपत्ति को शहर के महमूरगंज इलाके से सीज किया था और आज एक बार फिर से 6 करोड रुपए से ज्यादा की संपत्ति सहित शुभम की गाड़ियां और उसके बैंक खाते में पड़े लाखों रुपए को भी सीज करने के कार्रवाई कर रही है.

