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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले सावधान, नियम तोड़ने पर अब हर बार चुकाना होगा जुर्माना

बता दें कि कलेक्टर कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुमित पांडे ने की. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा. तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और खाद्य विभाग को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

भोपाल: राजधानी को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई तेज की जाएगी और हर बार नियम तोड़ने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की रणनीति बनाई गई है.

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा चार के तहत अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अपराध है. ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बता दें कि इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू सिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे.

सामाजिक संगठनों का भी लेंगे सहयोग

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी. पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें समय-समय पर सार्वजनिक स्थानों पर निरीक्षण कर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी.

सीएमएचओ भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है. वहीं नोडल अधिकारी डॉ. ज्योतिर्मय चक्रवर्ती ने बैठक में कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पेश की.

100 गज की दूरी पर नहीं होंगी दुकानें

सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बैठक में यह भी तय किया गया कि स्कूल और कालेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. साथ ही शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच विशेष जागरूकता अभियान चलाकर तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके.