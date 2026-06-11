दिल्ली को 'ग्रीन कैपिटल' बनाने की कवायद: 1,000 एकड़ में लगेंगे 23 लाख पौधे, एलजी खुद करेंगे निगरानी
उपराज्यपाल ने दिल्ली के इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया.
Published : June 11, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की आबो-हवा को सुधारने और शहर के हरित क्षेत्र को विस्तार देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक महात्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशानुसार, राजधानी में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आगामी जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर मध्य सितंबर तक करीब 23 लाख देशी पौधे रोपे जाएंगे. यह अभियान दिल्ली के लगभग 1,000 एकड़ (करीब 4 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र को हरा-भरा बनाएगा. इस बाबत गुरुवार को उपराज्यपाल ने मीटिंग कर डीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
एलजी की सीधी निगरानी में होगा महाभियान
गत मई माह में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली के इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान की प्रगति पर वे स्वयं और उनका कार्यालय लगातार निगरानी रखेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल शहर के ग्रीन कवर को बढ़ाना है, बल्कि जैव विविधता को समृद्ध करना और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त व जलवायु के अनुकूल बनाना है.
कहां और कैसे होगा वृक्षारोपण?
यह वृक्षारोपण अभियान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फैला होगा. इसमें 675 डीडीए पार्क, चार प्रमुख रिज क्षेत्र (दक्षिण-मध्य रिज, नानकपुरा रिज, केंद्रीय रिज और उत्तरी रिज) तथा छह जैव विविधता पार्क शामिल हैं. इसके अलावा, यमुना फ्लडप्लेन, सड़कों के किनारे और नालों के साथ बने ग्रीन कॉरिडोर तथा विभिन्न संस्थागत और सामुदायिक क्षेत्रों में भी पौधे लगाए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह पहल दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 2.9 प्रतिशत हिस्से को एक केंद्रित शहरी वनीकरण कार्यक्रम के दायरे में लाएगी.
देशी प्रजातियों पर विशेष जोर
डीडीए ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में स्थानीय जलवायु के अनुकूल देशी प्रजातियों के पेड़ों, झाड़ियों और पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी. इनका चयन विशेष रूप से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की क्षमता, भूजल स्तर को रिचार्ज करने और स्थानीय माइक्रो क्लाइमेट को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया गया है. इन पौधों के माध्यम से शहर की पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा.
इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीडीए ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. साइट की पहचान और सीमांकन का काम पूरा किया जा चुका है. फिलहाल मिट्टी की तैयारी, गड्ढे खोदने और सिंचाई की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके साथ ही, पौधों के लंबे समय तक जीवित रहने और उनकी देखरेख सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र भी तैयार किया गया है. डीडीए के अधिकारियों के अनुसार, यह वृक्षारोपण अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के पर्यावरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है. इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वच्छ और रहने योग्य राजधानी का निर्माण करना है.
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