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दिल्ली को 'ग्रीन कैपिटल' बनाने की कवायद: 1,000 एकड़ में लगेंगे 23 लाख पौधे, एलजी खुद करेंगे निगरानी

नई दिल्ली: दिल्ली की आबो-हवा को सुधारने और शहर के हरित क्षेत्र को विस्तार देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक महात्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशानुसार, राजधानी में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आगामी जुलाई के पहले सप्ताह से लेकर मध्य सितंबर तक करीब 23 लाख देशी पौधे रोपे जाएंगे. यह अभियान दिल्ली के लगभग 1,000 एकड़ (करीब 4 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र को हरा-भरा बनाएगा. इस बाबत गुरुवार को उपराज्यपाल ने मीटिंग कर डीडीए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

एलजी की सीधी निगरानी में होगा महाभियान

गत मई माह में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली के इकोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस अभियान की प्रगति पर वे स्वयं और उनका कार्यालय लगातार निगरानी रखेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल शहर के ग्रीन कवर को बढ़ाना है, बल्कि जैव विविधता को समृद्ध करना और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त व जलवायु के अनुकूल बनाना है.

कहां और कैसे होगा वृक्षारोपण?

यह वृक्षारोपण अभियान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फैला होगा. इसमें 675 डीडीए पार्क, चार प्रमुख रिज क्षेत्र (दक्षिण-मध्य रिज, नानकपुरा रिज, केंद्रीय रिज और उत्तरी रिज) तथा छह जैव विविधता पार्क शामिल हैं. इसके अलावा, यमुना फ्लडप्लेन, सड़कों के किनारे और नालों के साथ बने ग्रीन कॉरिडोर तथा विभिन्न संस्थागत और सामुदायिक क्षेत्रों में भी पौधे लगाए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह पहल दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 2.9 प्रतिशत हिस्से को एक केंद्रित शहरी वनीकरण कार्यक्रम के दायरे में लाएगी.