ETV Bharat / state

टेंडर खुले बिना ही 90 फीसदी काम..? धमतरी नगर निगम में नियम ताक पर, भ्रष्टाचार का शक गहराया

अग्निवीर भर्ती के लिए टेंट-बैरिकेडिंग का काम किया जाना है लेकिन टेंडर खुलने से पहले ही किराया भंडार वाले ने लगभग पूरा काम कर दिया.

Dhamtari Municipal Corruption Case
टेंडर खुले बिना ही 90 फीसदी काम..? धमतरी नगर निगम में भ्रष्टाचार का शक गहराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: नगर निगम में एक बार फिर नियमों को ताक पर रखकर काम किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े करीब 50 लाख रुपये के कार्य में टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार की ओर से अधिकांश काम पूरा कर लिया गया है. जिससे पूरे मामले में भ्रष्टाचार का शक गहरा गया है.

टेंडर खुले बिना ही 90 फीसदी काम..? धमतरी नगर निगम में नियम ताक पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला: दरअसल धमतरी जिले में 10 जनवरी से आमातालाब रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होनी है. इस आयोजन के लिए टेंट, बैरिकेडिंग और लाइटिंग का करीब 50 लाख रुपये का कार्य प्रस्तावित है. नियमों के मुताबिक इस कार्य के लिए टेंडर 7 जनवरी यानी आज खोला जाना है.

Dhamtari Municipal Corruption Case
डर खुलने से पहले ही किराया भंडार वाले ने लगभग पूरा काम कर दिया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

90 फीसदी काम पहले ही पूरा: टेंडर खुलने से पहले ही शांति किराया भंडार की ओर से लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है. अब सवाल यह उठता है कि बिना टेंडर खुले और बिना कार्य आदेश के किसी ठेकेदार को काम करने की अनुमति कैसे दी गई. आखिर कौन से अधिकारी के आश्वासन पर ठेकेदार ने लाखों रुपये का काम पहले ही कर डाला.

Dhamtari Municipal Corruption Case
धमतरी जिले में 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किराया भंड़ार कर्मचारी का जवाब: धमतरी के शांति किराया भंडार के कर्मचारी पप्पू ताम्रकार ने बताया कि 2 हफ्ते से काम चल रहा है. टेंट बैरिकेडिंग का काम हो चुका है. वहीं इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. न ही कोई स्पष्टीकरण, जिससे पूरे प्रकरण पर संदेह और भी गहराता जा रहा है.

ईटीवी भारत संवाददाता ने नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई जवाब नहीं दिया गया.

धमतरी में सब्जी विक्रेताओं के बीच विवाद, फुटकर बनाम स्थायी दुकानदारों के बीच लड़ाई
धमतरी में कुख्यात महिला नक्सली गीता का सरेंडर, पुलिस ने घोषित किया था 5 लाख का इनाम
धमतरी में मिलेट्स महोत्सव, मिलेट मैन खादर वल्ली ने कहा- Millets खाएं डॉक्टरों से दूर रहें

TAGGED:

WITHOUT TENDER OPEN WORK COMPLETE
DHAMTARI MUNICIPAL
अग्निवीर भर्ती
टेंडर खुले बिना काम
DHAMTARI MUNICIPAL CORRUPTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.