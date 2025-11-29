भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा उप पंजीयक कार्यालय, तीन साल में ही उखड़ी टाइल्स, छत और दीवारों में आई दरार
धमतरी में उप पंजीयक कार्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है.तीन साल पुरानी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2025 at 4:21 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले का उप पंजीयक कार्यालय बदहाली पर आंसू बहा रहा है. राजस्व ऑफिस का भवन जर्जर हो चुका है.जिस जमीन के ऊपर भवन का निर्माण किया गया,वो जगह निर्माण के बाद से ही धंसने लगी थी,फिर भी विभाग का कामकाज बिल्डिंग में चालू रहा. आपको बता दें कि 77 लाख की लागत से इस भवन को साढ़े तीन साल पहले ही बनाया गया था.लेकिन इतने कम समय में बिल्डिंग के निर्माण की पोल खुल गई है.
कलेक्टोरेट से कुछ दूरी पर पंजीयक कार्यालय
धमतरी कलेक्टोरेट से महज 200 मीटर की दूरी पर उप पंजीयक कार्यालय है. मौजूदा स्थिति में रोज कई लोग इस भवन में जमीन और मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुंचते हैं.लोगों को ये नहीं पता कि जिस बिल्डिंग के नीचे वो अपने सपनों के आशियाना के सच होने का सपना हकीकत में बदलने आए हैं,वो खुद बीमार है.इस बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा भवन
बिल्डिंग की दीवारों पर दरारें पड़ गई है.टाइल्स टूट गए हैं,फ्लोरिंग गड्ढों में तब्दील हो चुका है.साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों भवन का भूमिपूजन हुआ था. 2021 में ये भवन बनकर तैयार हुआ. भवन के सामने लगे पटल पर बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री समेत उन नेता और अधिकारियों के नाम लिखे हैं. 77 लाख की लागत से बने इस भवन में सरकारी कामकाज अच्छे से हो इसके लिए सर्व सुविधा युक्त बनाया गया था. लेकिन साढ़े तीन साल में ही ये भवन अब जर्जर होने लगा है यहां के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं.ईटीवी भारत के संवाददाता ने इस भवन का जायजा लिया है.
इस मामले पर कलेक्टर ने समस्या को संज्ञान में लिया है और जांच करवाने की बात कही है.
टेक्निकल टीम भेज कर जांच करवाई जाएगी अगर किसी प्रकार त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
आपको बता दें कि लाखों रुपए की लागत से मॉनिटरिंग के साथ सरकारी भवनों का निर्माण किया जाता है.लेकिन धमतरी के पंजीयक कार्यालय की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि भवन 3 साल पहले नहीं 30 साल पहले बना होगा. आज भी धमतरी में ऐसी कई इमारतें हैं जो 20 से 30 साल पुरानी है,इन इमारतों की मजबूती अपने आप में काम करवाने वाले की कहानी बताती है.लेकिन जिस तरह से सरकारी दफ्तरों का निर्माण हुआ है,उसे देखकर यही लग रहा है कि राजस्व विभाग की ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की गई थी.
