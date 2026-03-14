करोड़ों की नहर में दरार, हंगामे के बाद प्रशासन ने तोड़ा, भ्रष्टाचार के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
कबीरधाम में करोड़ों की लागत से बने नहर में दरार पड़ गई.खुलासे के बाद प्रशासन ने कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 1:43 PM IST
कबीरधाम : सरकारी काम में भ्रष्टाचार की एक बार फिर पोल खुली है.करोड़ों की लागत से बने नहर में दरार के बाद हंगामा हुआ.हंगामे के बाद इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है. आपको बता दें कि बोड़ला विकासखंड में सिंचाई के लिए बनाई जा रही नहर निर्माण में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है. खड़ौदा खुर्द से सुखाताल तक करीब 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिनों बाद ही नहर में जगह-जगह दरारें पड़ने लगीं.
खराब मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि खराब सामग्री और घटिया निर्माण के कारण नहर की यह हालत हुई है. नहर में आई दरारों का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया. विरोध बढ़ने पर विपक्षी नेता भी मौके पर पहुंचे, जिससे स्थिति और गरमा गई. दबाव बढ़ने के बाद जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और एसडीओ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया.
ग्रामीणों ने पूरा निर्माण कार्य फिर से कराने को कहा
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने नहर के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से तोड़कर दोबारा निर्माण कराने के निर्देश ठेकेदार को दिए. हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी नहर में ही गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, लेकिन विभाग ने सिर्फ लगभग 100 मीटर हिस्से को तोड़कर मामले को दबाने की कोशिश की.ग्रामीणों का कहना है कि अगर पूरे नहर निर्माण की जांच कराई जाए तो बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं.
20 साल से थी पक्की नहर की मांग
ग्रामीणों के मुताबिक वे पिछले करीब 20 वर्षों से पक्की नहर की मांग कर रहे थे ताकि किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सके. सरकार ने उनकी मांग पर नहर निर्माण शुरू कराया, लेकिन अब ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की कथित मिलीभगत से घटिया निर्माण का आरोप लग रहा है.ग्रामीणों ने पूरे नहर निर्माण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.अब इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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