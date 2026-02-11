ETV Bharat / state

बीजापुर के पोटाकेबिन्स में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचारी प्रभारी अधीक्षक निलंबित, पूर्व सीएम ने कसा तंज

बीजापुर : बीजापुर जिले के सुदूर वनांचलों में शिक्षा की लौ जलाने के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि यह पैसा मासूम आदिवासी बच्चों के तक पहुंचने के बजाय भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों तक ही पहुंच पा रहा है. बीजापुर के पोटाकेबिन आवासीय विद्यालयों में हुए भीषण वित्तीय अनियमितता और राशन घोटाले के मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा ने 4 प्रभारी अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जांच दल ने किया था खुलासा

जांच दल जब बीजापुर के पोटाकेबिन्स में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए. जिन विद्यालयों में कागजों पर बच्चों की उपस्थिति शत-प्रतिशत दिखाई गई थी वहां मौके पर आधे बच्चे भी मौजूद नहीं थे. जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच बड़ी संख्या में बच्चे अनुपस्थित थे लेकिन उनके नाम पर राशन सब्जी और मेष शुल्क का पैसा सरकारी खजाने से लगातार निकाला जा रहा था. हैरानी की बात यह है कि भ्रष्ट अधीक्षकों ने अपनी चोरी छिपाने के लिए उपस्थिति पंजी में जमकर कांट-छांट और हेरफेर की.

बच्चों की दर्ज कराई गई फर्जी उपस्थिति

बच्चों की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर शासन को लाखों रुपये का चूना लगाया गया. यह खेल केवल राशन तक सीमित नहीं था बल्कि बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी डाका डाला गया.बीजापुर पोटाकेबिन घोटाले की तह तक जाने पर एक भयावह सच सामने आया है. कलेक्टर की अनुशंसा पर गठित जांच समिति ने पाया कि इन आवासीय विद्यालयों में भ्रष्टाचार का एक सुनियोजित पेपर मॉडल चल रहा था. रिकॉर्ड में दर्ज बच्चों की संख्या और मौके पर मौजूद छात्रों के बीच जमीन-आसमान का अंतर मिला.

स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के नाम पर भी राशन

चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच जो बच्चे स्कूल में थे ही नहीं, उनके नाम पर भी राशन और भोजन राशि का आहरण किया गया. यानी असली राशन को कागजी बच्चों के जरिए डकारा जा रहा था.प्रशासन की यह जांच रिपोर्ट साबित करती है कि मासूमों के निवाले को अधिकारियों और अधीक्षकों ने मिलकर अपनी अवैध कमाई का जरिया बना लिया था. भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सरकारी दस्तावेजों के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया इसका प्रमाण स्कूलों के हाजिरी रजिस्टर में देखने को मिलता है.

वित्तीय गबन को जायज ठहराने के लिए कांट छांट

जांच टीम ने पाया कि बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने वाले पन्नों पर बड़े पैमाने पर कांट-छांट और हेरफेर किया गया था ताकि वित्तीय गबन को जायज ठहराया जा सके. नियमानुसार हर महीने बच्चों का मेस गणना चार्ट बनाना अनिवार्य है लेकिन यहां शासन के सभी नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी चार्ट के मेस शुल्क की वसूली की गई. यह न केवल वित्तीय अनियमितता है बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है.जहां रिकॉर्ड बदलकर बच्चों के हक पर सीधे डाका डाला गया.कलेक्टर बीजापुर की कड़ी अनुशंसा के बाद बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक ने चार प्रभारी अधीक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है.