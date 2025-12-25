नक्सलगढ़ में सीबीआई का बड़ा एक्शन, डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
बीजापुर में डाक विभाग के लगभग 40 लोगों ने ज्वाइनिंग, ट्रांसफर के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 12:28 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 2:05 PM IST
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में सीबीआई ने दबिश दी. बुधवार देर रात हुई कार्रवाई में रिश्वत लेते हुए पोस्ट ऑफिस के चार अधिकारियों/कर्मचारियों को एक साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.
डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के बस्तर संभाग, जिला बीजापुर से CBI ने शास्त्री कुमार पैंकरा उपसंभागीय निरीक्षक (डाक)SDI (P) बीजापुर, मालौथ शोभन और अम्बेडकर सिंह डाक अधिदर्शक (Mail Overseer) मद्देड़, भोपालपट्टनम, आवापल्ली और बीजापुर के साथ ही ग्रामीण डाक सेवक (ABPM) संतोष एंड्रिक को भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण रंगे हाथों पकड़ा है. घूस के लगभग 50000 जब्त किए गए हैं.
नियुक्ति, ट्रांसफर के लिए रिश्वत की मांग
दुगोली के ब्रांस पोस्टमास्टर रविंद्र ने बताया कि उनकी ज्वाइनिंग साल 2023 में हुई थी. उस दौरान उनसे 5000 रुपये लिए गए. अभी भी कई लोग की ज्वाइनिंग हो रही है. सभी से कम से कम 5 से 15 हजार रुपये लिए गए. ज्वाइनिंग, रिलीविंग और ट्रांसफर के लिए 15 हजार रुपये देने पड़ते हैं. यहां से 37 लोग रिलीव हुए. सभी से पैसे लिए गए. शास्त्री कुमार पैंकरा उपसंभागीय निरीक्षक (डाक) सबसे पैसे लेते हैं. रविंद्र ने बताया कि अभी कई लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, उनसे भी पैसे लिया जाएगा. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह पूरा गोरखधंधा बीते दो वर्षों से लगातार चल रहा है. पैसे नहीं देने पर कोई काम नहीं किया जाता है.
दूसरे शिकायतकर्ता जी चंदूलाल ने आरोप लगाया कि एक माह की छुट्टी स्वीकृत कराने के लिए भोपालपटनम एसडीआई इमरान खान ने 15 हजार रुपये की मांग की थी. मुझ से 12 हजार रुपये ले लिए. बाद में SDI(P) शास्त्री ने ₹15 हजार की मांग की.
पीड़ितों का कहना है कि डर और दबाव के कारण अब तक कई लोग सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन अब एकजुट होकर शिकायत दर्ज कराई जा रही है. शिकायतकर्ताओं के अनुसार अब तक 36 से 40 कर्मचारियों से ₹15 से ₹20 हजार तक की अवैध वसूली की जा चुकी है.
चारों आरोपियों से पूछताछ
सभी चारों आरोपियों से बंद कमरे में पूछताछ चल रही है. रायपुर से ACB टीम, सीबीआई और लोकल पुलिस की मदद से यह पूछताछ की जा रही है. 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है. CBI अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह में और भी अधिकारी-कर्मचारी शामिल हो सकते हैं.