ETV Bharat / state

विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार में तीन विधायकों की मुश्किलें बढ़ी, नोटिस देने की तैयारी

विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में विधानसभा की सदाचार कमेटी ने भी संज्ञान ले लिया है.

सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा
सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 4:39 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान के तीन विधायकों से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आए भ्रष्टाचार के मामले में विधानसभा की सदाचार कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश के बाद संज्ञान ले लिया है. कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने मंगलवार को इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उसके बाद संज्ञान लेते हुए 12 सदस्य कमेटी की मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में सभी सदस्यों की सहमति से कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. इसके साथ कमेटी पूर्व में चल रहे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले में भी बुधवाई को सुनवाई करेगी.

विधानसभा में कल होगी बैठक : सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने बताया कि प्रदेश की भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है. किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त योग्य नहीं है. राजस्थान के तीन विधायकों के कथित रूप से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. मामले की जांच को लेकर कमेटी की बुधवार को अहम बैठक बुलाई है. 12 सदस्य वाली कमेटी तीनों विधायकों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगेगा और उसके बाद तथ्यात्मक जांच करके आगे का एक्शन लेगी.

पढे़ं. MLA Fund Misuse : भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच करेगी पार्टी

सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा (ETV Bharat Jaipur)

कैलाश वर्मा ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. वह बहुत ही गंभीर विषय है, जनता जनप्रतिनिधि को एक भरोसे के साथ चुनकर भेजती है. जब जनप्रतिनिधि इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठने लग जाएगा. जनता का विश्वास बना रहे, इसीलिए इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया गया है. बारीकी से तीनों विधायकों इस मामले को देखा जाएगा. वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो उसे किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा.

पढ़ें. विधायक निधि घोटाला: उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जांच, तीन विधायकों के कोष फ्रीज, बीजेपी ने डांगा से मांगा जवाब

पटेल पर एक्शन की तैयारी : पूर्व में BAP विधायक जय कृष्ण पटेल के मामले को लेकर कैलाश वर्मा ने कहा कि उस मामले में सदस्य की ओर नोटिस का जवाब आ गया है. उन्होंने मामला कोर्ट में होने के चलते कुछ समय मांगा था, वो समय लगभग खत्म होने वाला है. बुधवार को होने वाली बैठक में पटेल के माले पर भी चर्चा होगी. इस मामले में जांच अधिकारी से भी डिटेल मांगी गई है, जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई खत्म कर एक्शन लिया जाएगा.

पढ़ें. MLA Fund : काम के बदले कमीशन का आरोप, मंत्री खर्रा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बेनीवाल ने कही ये बड़ी बात

किन-किन विधायकों का हुआ स्टिंग ऑपरेशन : कैलाश वर्मा ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होगी जनप्रतिनिधि की ओर से कथित रूप से भ्रष्टाचार का मामला है. ऐसे में भजनलाल सरकार भी चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो. इस दिशा में सदाचार कमेटी अपना काम करेगी. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने में ज्यादा समय नहीं होगा. बुधवार को कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है. गुरुवार को संबंधित तीनों विधायकों को बुलाया जाएगा और रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी.

Last Updated : December 16, 2025 at 5:45 PM IST

TAGGED:

CORRUPTION IN MLA LAD FUNDS
NOTICE TO ACCUSED MLAS
विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार
राजस्थान विधायकों पर कार्रवाई
MLA LAD FUNDS MISUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.