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जेजेएम में भ्रष्टाचार: जलदाय मंत्री बोले–कई जेल गए, अब अधिकारियों को कोमा लगाने में भी लग रहा डर

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी, तब भ्रष्टाचार में दोषी तत्कालीन जलदाय मंत्री और एसीएस के खिलाफ कार्रवाई की गई. वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह कर योजना को राजस्थान में फिर से लागू करवाया. मंत्री चौधरी ने माना कि पानी के बिलों के वितरण में अनियमितता होती है, इससे आमजन को परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्था को दूर करवाकर आमजन को राहत दी जाएगी. बातचीत में उन्होंने कहा कि जलापूर्ति के लिए यदि कहीं अतिरिक्त राशि की जरूरत है, तो अधिकारी बताएं.

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि गरीब के घर जल पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन योजना लांच की थी. राजस्थान में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने योजना के तहत केंद्र से मिली राशि का केवल 40 फीसदी ही उपयोग किया. साथ ही योजना में भ्रष्टाचार भी किया. इस कारण योजना पीछे छूट गई. मोदी सरकार ने राजस्थान के कर्मों के कारण योजना के तहत राशि देना बंद कर दिया.

अजमेर: जलदाय विभाग में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जल जीवन मिशन योजना में हुए भ्रष्टाचार के कारण विभाग के अधिकारी कोमा लगाने से भी डरने लगे हैं. मंत्री चौधरी ने कहा कि मैंने अधिकारियों को यही कहा कि गलत करने से डरें, गलत करोगे तो रिटायरमेंट के बाद भी जेल जा सकते हैं. उन्होंने गर्मियों में पेयजल किल्लत से निपटने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के सेमिनार हॉल में अजमेर और ब्यावर जिले के अधिकारियों की बैठक ली.

'अवैध कनेक्शन कैंसर जैसी बीमारी': मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश भर में पानी के अवैध कनेक्शन कैंसर जैसी बीमारी हैं. सभी अधिकारियों और एसपी को भी निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कनेक्शन के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लें. उन्होंने बताया कि नसीराबाद के बिठूर क्षेत्र 11 जनों के खिलाफ नसीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज है. लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नही हो रही थी. अजमेर एसपी को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

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सीएम के अधिकारियों को निर्देश: उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और जलदाय विभाग के अधिकारियों की सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक लेकर पेयजल किल्लत से निपटने को निर्देशित किया. साथ ही 200 करोड़ के वर्क आर्डर भी जारी कर दिए. जिले के कलेक्टर को एक करोड़ रुपए इमरजेंसी और 25 लाख रुपए जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में माता और बहनों को बहुत राहत मिली है. माता–बहनों को कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी का घड़ा लेकर आना पड़ता था.

'कांग्रेस के भ्रष्टाचार से योजना हुई प्रभावित': उन्होंने कहा कि मार्च 2025 से पहले योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की समय अवधि में कार्य को पूरा करना था. केंद्र ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रवधान किया था. इसमें राजस्थान को भी राशि मिली थी. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केवल 40 फीसदी काम ही किया. काम की सही मॉनिटरिंग भी नहीं की. इस कारण योजना में भ्रष्टाचार हुआ. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के कारण योजना का लाभ अंतिम छोर के क्षेत्रों में रहने वाली माता और बहनों को नहीं मिल पाया. मंत्री चौधरी ने कहा कि अन्य कई राज्यों में ग्राउंड वाटर से पानी की सप्लाई हो रही है. जबकि राजस्थान में 80 फीसदी पानी की सप्लाई सरफेस वाटर पर निर्भर है. तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सरफेस वाटर को लेकर अन्य काम भी करने चाहिए थे.

जल जीवन मिशन 2 योजना लागू: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन 2 के लिए एमओयू हो चुका है. 60 फीसदी पैसा जारी करने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है. इस योजना में एक शर्त यह है कि जब तक 15 दिन तक घर में लगे नल से जल नहीं आएगा और प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा. तब तक काम के भुगतान के लिए पैसा जारी नहीं होगा. जीरो टॉलरेंस पर काम करवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी.

'पेयजल व्यवस्था का निजीकरण नहीं होगा': मंत्री ने कहा कि अजमेर में 48 घण्टे में पानी मिल रहा था. तत्कालीन समय में अजमेर से ही सांवरलाल जाट जलदाय मंत्री हुआ करते थे. राजस्थान में पेयजल के लिए हुए कामों को आज भी याद किया जा रहा है. अजमेर में ग्रामीण क्षेत्र में 35 और शहर में 100 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई दी जा रही थी. यह योजना वर्ष 2021 की जनसंख्या के आधार पर थी. लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया. अजमेर शहर में वर्तमान में 48 घंटे में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि मार्च 2028 तक शहर को 12 घंटे में पेयजल सप्लाई होगी. उन्होंने कहा कि पेयजल व्यवस्था का निजीकरण नहीं होगा.