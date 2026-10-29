'हरियाणा पुलिस और रेवेन्यू विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार', अब इशारों से मांगी जाती है रकम', ACB के डीजीपी बोले- 'हर दूसरे दिन एक सफल ट्रैप'
हरियाणा में भ्रष्टाचार को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट. ACB के डीजीपी ने बताया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा पुलिस और रेवेन्यू विभाग पर है.
Published : October 29, 2026 at 11:49 AM IST
पंचकूला: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा में भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसे खत्म करने के लिए प्रदेश भर में ट्रैप लगा आरोपियों की धरपकड़ कर रहा है. एसीबी द्वारा एक वर्ष में कुल 176 ट्रैप लगाए गए, जिनमें अनेकों सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों और निजी लोगों को गिरफ्तार किया गया. जारी वर्ष 2026 के दौरान एसीबी की कार्रवाई के आकलन में सामने आया कि हरियाणाा में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पुलिस विभाग और राजस्व (रेवेन्यू) विभाग में फैला है. वहीं राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2026 की ट्रैप लगाकर गिरफ्तार करने की कार्रवाई से बीते दस वर्षों का रिकॉर्ड तक टूट चुका है. ईटीवी भारत ने इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी अर्शइंदर सिंह (एएस) चावला से विस्तार में बातचीत की.
हरियाणा पुलिस और रेवेन्यू विभाग सबसे अधिक भ्रष्ट! डीजीपी एएस चावला ने बताया कि 'यदि अब तक के कुल ट्रैप की कार्रवाई पर गौर करें, तो दो विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है. इनमें एक पुलिस और दूसरा राजस्व (रेवेन्यू) विभाग है. कुल 176 ट्रैप में से पुलिस विभाग में 43 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए, जबकि रेवेन्यू विभाग में कुल 36 सफल ट्रैप लगाए गए.' बीते वर्षों के डेटा आकलन के आधार पर उन्होंने उक्त दो विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का कारण लोगों का अधिक संपर्क रहना बताया. अधिकांश लोगों का नियमित तौर पर इन्हीं दो विभागों का संपर्क होता है, जबकि हरियाणा में कुल 34 सरकारी विभाग ऐसे हैं, जहां वर्ष 2026 में कम से कम एक सफल ट्रैप पूरा किया गया है.
'बोलने के बजाय इशारों में मांगे रहे रिश्वत': उन्होंने कहा कि 'सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को तकनीक व अन्य कार्रवाई का पहले से पता होता है. नतीजतन भ्रष्टाचार करने के लिए आरोपी अब अपने तौर-तरीके बदल चुके हैं. उन्होंने बताया कि एक मामले में कुछ अधिकारियों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग से बचाव के लिए रिश्वत की डिमांड के लिए बोलना बंद कर इशारों से ही पैसे रखवाने शुरू कर दिए. एसीबी ने नूंह में एक ट्रैप लगा गिरफ्तारी की थी. डीजीपी ने बताया कि आरोपी ने टेबल पर पैसे रखवाए, ताकि पकड़े जाने के बाद हाथ धुलवाने पर भी कुछ ना मिले, लेकिन एसीबी कैमरा रिकॉर्डिंग एक्टिव रखती है, फिर भले ही आरोपी इशारे क्यों ना कर रहा हो. नूंह में एसीबी की कार्रवाई के दौरान आरोपी की नोट गिनते हुए वीडियो बना, क्योंकि मौके पर पहले से कैमरा डिवाइस इंस्टॉल किया गया था. डीजीपी ने कहा कि आरोपी नए-नए तौर-तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को सबक लेकर काउंटर की स्थिति में जल्द आना होता है.'
निर्दोष होने पर कोर्ट में गवाही से बचाव: डीजीपी चावला ने कहा कि 'एसीबी कानूनी कार्यवाही/प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है. किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके या जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया जाता. यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी या अन्य किसी के कहने पर किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे पकड़ता है, जबकि उसे भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में पूरी पड़ताल की जाती है. यदि काबू आया व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता, तो उसे कोर्ट में बयान देने को कहा जाता है. किसके कहने पर उसने पैसे पकड़े, उसे ये कोर्ट में रिकॉर्ड कराना होता है. ऐसे एक-दो मामलों में आरोपियों को छोड़ा भी गया है. कोर्ट में दिए गए पूर्व के बयानों से आरोपी के मुकरने/हॉस्टाइल होने पर मामला स्वत: उसके खिलाफ चला जाता है.'
तकनीकी साक्ष्य और शिकायतकर्ताओं को सम्मान: एएस चावला ने कहा कि टेक्नॉलोजी पर काफी कुछ निर्भर करता है. उन्होंने एफएसएल डायरेक्टर के साथ हुई बातचीत को साझा करते हुए बताया कि 'कुछ कर्मचारी सत्यापन के लिए रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव या अन्य गजेट में जमा कराने को कह रहे थे. जबकि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि सत्यापन के लिए प्राइमरी सोर्स को जमा कराया जाए. नतीजतन एफएसएल द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं. हर चीज का टेक्निकल एविडेंस रखना जरूरी है. जिन शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में गवाही देकर सरकारी कर्मियों/अधिकारियों को सजा कराई, उन्हें सम्मानित किया गया है. ऐसे लोगों को कैश रिवॉर्ड व प्रशस्ति पत्र दिए गए. वर्ष 2021 से अगले तीन साल तक के वे सभी मामले उठाए गए हैं, जिनका निपटारा हो चुका है. प्रदेश के कई बड़े मामलों के शिकायतकर्ताओं के सम्मानित होने पर अब उनकी फोटो विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.'
ट्रैप की सफलता के लिए गैजेट खरीदे: डीजीपी ने कहा कि तकनीकी साक्ष्यों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा रहा. इसके लिए आत्याधुनिक गैजेट की खरीदारी भी की गई है. डिवाइस की कमी से कोई रेड फेल नहीं होनी चाहिए. यदि टीम के रूप में काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है. उन्होंने अपने हरियाणा के 112 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी का उदाहरण देते हुए टीम वर्क को आवश्यक बताया और कहा कि योग्य कर्मचारी/अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार संबंधी जीरो टोलरेंस नीति को क्रियान्वित करने का काम किया. जिस किसी कर्मचारी या अधिकारी को ट्रैप कार्रवाई में पकड़ा जाता है, वह भी अपने काम में निपुण और कानून की समझ रखने वाला होता है, जिससे ट्रैप को सफल बनाना आसान नहीं रहता.
भ्रष्टाचार की सोच पर डर जरूरी: उन्होंने कहा कि 'बीते दस वर्षों में भ्रष्टाचार संबंधी धरपकड़ के सबसे अधिक ट्रैप की कार्रवाई वर्ष 2026 में की गई है. इससे बीते दस वर्षो की रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन व्यापक कार्रवाई के बावजूद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा. अच्छे कार्य की गतिशीलता निरंतर बनी रहती है, नतीजतन यह कार्यवाही/कार्रवाई जारी रहती है. जांच एजेंसी की कार्रवाई का डर होन जरूरी है. इससे कानून के प्रति भय बढ़ाने के लिए दलबल भी मिल रहा है. भले ही कुछ कानूनी पेचिदगियां बनी रहती हैं. बावजूद इसके शिकायतकर्ताओं को साथ लेकर कार्रवाई की गई है. नतीजतन ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कानून के प्रति भय की स्थिति बनी है और खुलेआम बदमाशी नहीं होने देने का संदेश गया है. प्रदेश सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामलों में ठोस व सही कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नेतृत्व करते हुए उन्हें करीब दस माह का समय हुआ, जिस दौरान प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति स्पष्ट सामने आई है.
सतर्क हरियाणा ऐप पर सूचना जरूरी: हरियाणा सरकार और विजिलेंस एवं एसीबी द्वारा कुछ समय पूर्व भ्रष्टाचार की रोकथाम में लोगों से सहायक बनने के लिए कहा गया था. प्रदेशवासियों से कहा गया है कि भले ही वह किसी कर्मचारी/अधिकारी या निजी व्यक्ति के खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई नहीं कराना चाहते लेकिन उनकी जानकारी जरूर दें. डीजीपी एएस चावला ने कहा कि इस बारे काफी विस्तृत चर्चा के बाद सतर्क हरियाणा ऐप तैयार की गई है, जिसे मॉनिटर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि किसी जगह भ्रष्टाचार हुआ और व्यक्ति के पास साक्ष्य भी हैं, लेकिन वह तंग होने से बचाव के लिए शिकायत करने से डरता है.
डायल 112 का अनुभव किया शेयर: डायल 112 के अनुभव को सांझा करते हुए उन्होंने कहा कि 'पहले राहगीर पुलिस को सड़क हादसे की जानकारी देने से डरता था, क्योंकि सूचनाकर्ता से पूछताछ होती थी, जिसे बाद में पूर्ण रूप से बदला गया. इस तरह जांच एजेंसी केवल जानकारी जुटाती है. यदि कोई व्यक्ति अपने नाम को गोपनीय रखना चाहता है, तो वैसा ही किया जाता है. एसीबी के पास संबंधित आरोपी की सूचना पहुंच जाती है. बताया कि कई मामलों में साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं. जांच टीम के पास साक्ष्य/वीडियो आने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी डेटाबेस में टेंडिड अधिकारी बन जाता है. इस जानकारी के आधार पर संबंधित आरोपी की नई पोस्टिंग के समय और उसके लिए किसी सिफारिश आने पर उसे फायदा लेने से रोका जा सकता है.
9 महीने में 191 मामले दर्ज: ब्यूरो द्वारा 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलफ कुल 191 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए. इनमें से 155 ट्रैप केसों में 16 राजपत्रित अधिकारियों, 131 अराजपत्रित कर्मचारियों और 25 निजी व्यक्तियों सहित कुल 176 आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई.
21 मामलों में 26 आरोपियों को कठोर कारावास: 1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा दर्ज 21 आपराधिक मामलों में 23 अधिकारियों/कर्मचारियों और तीन निजी लोगों समेत कुल 26 आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषसिद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों में विद्युत विभाग के 5, पुलिस विभाग के 6, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 1, सिंचाई विभाग के 2, शिक्षा विभाग के 2, आबकारी एवं कराधान विभाग के 2, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 2, स्किल डेवलपमेंट विभाग के 1, हरियाणा वेयरहाउस के 1 और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के 1 अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं.
लोगों को रिसोर्स पर्सन बनाने पर विचार: डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कुछ लोग राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सहयोगी बनना चाहते हैं. नतीजतन कानूनी पहलू को समझा जा रहा है कि ऐसे लोगों को रिसोर्स पर्सन बनाया जा सकता है या नहीं. डीजीपी ने कहा कि यदि बुधवार को नूहं में ट्रैप की कार्रवाई को शामिल किया जाए तो अब तक 176 मामले हो चुके हैं. एसीबी यह देखती है कि कितने दिनों में कितनी छापामारी/ट्रैप लगाए गए हैं. इस अनुसार औसत 1.7 प्रतिशित की आई है, जो पूर्व में दो से ऊपर थी, यानी कि तीसरे दिन एक रेड होती है. लेकिन अब दूसरे दिन का सूरज ढलने से पहले हरियाणा से एक अधिकारी या कर्मचारी को रेड में काबू कर लिया जाता है.
ये भी पढ़ें- वक्फ बोर्ड के दो कर्मचारी 1 लाख 16 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जींद एसीबी की टीम ने की कार्रवाई
ये भी पढ़ें- नूंह में डीटीपी विभाग का जूनियर इंजीनियर 80 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB टीम से हुई धक्का-मुक्की