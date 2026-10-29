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'हरियाणा पुलिस और रेवेन्यू विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार', अब इशारों से मांगी जाती है रकम', ACB के डीजीपी बोले- 'हर दूसरे दिन एक सफल ट्रैप'

ACB DGP AS CHAWLA EXCLUSIVE INTERVIEW ( ETV Bharat )

पंचकूला: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा में भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसे खत्म करने के लिए प्रदेश भर में ट्रैप लगा आरोपियों की धरपकड़ कर रहा है. एसीबी द्वारा एक वर्ष में कुल 176 ट्रैप लगाए गए, जिनमें अनेकों सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों और निजी लोगों को गिरफ्तार किया गया. जारी वर्ष 2026 के दौरान एसीबी की कार्रवाई के आकलन में सामने आया कि हरियाणाा में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पुलिस विभाग और राजस्व (रेवेन्यू) विभाग में फैला है. वहीं राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2026 की ट्रैप लगाकर गिरफ्तार करने की कार्रवाई से बीते दस वर्षों का रिकॉर्ड तक टूट चुका है. ईटीवी भारत ने इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी अर्शइंदर सिंह (एएस) चावला से विस्तार में बातचीत की.

हरियाणा पुलिस और रेवेन्यू विभाग सबसे अधिक भ्रष्ट! डीजीपी एएस चावला ने बताया कि 'यदि अब तक के कुल ट्रैप की कार्रवाई पर गौर करें, तो दो विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है. इनमें एक पुलिस और दूसरा राजस्व (रेवेन्यू) विभाग है. कुल 176 ट्रैप में से पुलिस विभाग में 43 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए, जबकि रेवेन्यू विभाग में कुल 36 सफल ट्रैप लगाए गए.' बीते वर्षों के डेटा आकलन के आधार पर उन्होंने उक्त दो विभागों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का कारण लोगों का अधिक संपर्क रहना बताया. अधिकांश लोगों का नियमित तौर पर इन्हीं दो विभागों का संपर्क होता है, जबकि हरियाणा में कुल 34 सरकारी विभाग ऐसे हैं, जहां वर्ष 2026 में कम से कम एक सफल ट्रैप पूरा किया गया है.