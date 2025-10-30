ETV Bharat / state

धमतरी में पूर्व सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप, कलेक्टर से हुई शिकायत

धमतरी के सिवनीकला में पूर्व पंचों ने पूर्व सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Villagers of Dhamtari Siwanikala
धमतरी सिवनीकला के ग्रामीण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले के सिवनीकला में पूर्व सरपंच ईश्वर साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. पूर्व पंचों ने यह आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से जांच के लिए शिकायत की है. पूर्व पंचों का आरोप है कि पंद्रहवें वित्त की राशि को फर्जी कार्य योजना बनाकर ट्रांसफर किया गया है. शिकायतकर्ताओं ने इस पूरे मसले की शिकायत जिला कलेक्टर कार्यालय में की है.

"बिना काम हुए लाखों रुपये निकाले गए": शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बिना काम पूरा हुए सरकारी मद से पैसों का ट्रांसफर हुआ है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि काम हुआ ही नहीं है और लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं. जिस स्थान पर निर्माण होना था वहां पर कुछ है ही नहीं. जिला प्रशासन ने इस मसले पर कहा है कि शिकायत मिली है. इस पूरे मुद्दे पर जांच कराई जाएगी. अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो पंचायत राज कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा.

धमतरी में भ्रष्टाचार का मुद्दा (ETV BHARAT)

शिकायतकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप: शिकायतकर्ता टकेश्वर चंद्राकर ने ईश्वर साहू पर आरोप लगाया है कि 15 लाख रुपये की राशि का गबन किया गया है. उन्होंने मीडिया को बताया कि बकलीपारा में पांच लाख रुपये की लागत से सोलर पेयजल टंकी बनी ही नहीं है और इसकी राशि निकाल ली गई है. इसी तरह महावीर चौक पर सोलर मास्क लाइट के कार्य के लिए 1 लाख 14 हजार रुपये की राशि निकाली गई है. यह भी लगाई नहीं गई है. इलाके में पेयजल के लिए नल जल का कार्य नहीं हुआ है.

पूर्व पंच तोषण लाल ने मीडिया को बताया कि प्राथमिक शाला वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर 80 हजार रूपए, हायर सेकेण्डरी व प्राथमिक शाला के पेयजल के लिए 80 हजार रूपए निकाले गए हैं. इसके अलावा पंचायत भवन के लिए फर्नीचर खरीदी के नाम पर राशि का आहरण हुआ है. इसी तरह अन्य 11 कार्य है जिसमें फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए हैं. इन सब मुद्दे पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं.

अपर कलेक्टर ने जांच की बात कही : पंचों और ग्रामीण की शिकायत पर अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि हमने इस केस की जांच के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेज दिया है. जांच में अगर आरोप सही पाया जाता है. तो आरोपी पूर्व सरपंच के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. पंचायती राज कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

श्रेष्ठ योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख, अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए बड़ा मौका

गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर हमला, प्रधानमंत्री आवास, घुसपैठ और संगठन पर साधा निशाना

बलौदा बाजार में प्लांट प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों की नाराजगी, केमिकलयुक्त पानी से फसलों के खराब होने का आरोप, कलेक्टर ने कही जांच की बात

TAGGED:

DHAMTARI VILLAGES
SEONIKALA FORMER SARPANCH
सिवनीकला में भ्रष्टाचार
धमतरी में ग्रामीण विकास कार्य
CORRUPTION IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.