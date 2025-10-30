धमतरी में पूर्व सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप, कलेक्टर से हुई शिकायत
धमतरी के सिवनीकला में पूर्व पंचों ने पूर्व सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 3:27 PM IST
धमतरी: जिले के सिवनीकला में पूर्व सरपंच ईश्वर साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. पूर्व पंचों ने यह आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से जांच के लिए शिकायत की है. पूर्व पंचों का आरोप है कि पंद्रहवें वित्त की राशि को फर्जी कार्य योजना बनाकर ट्रांसफर किया गया है. शिकायतकर्ताओं ने इस पूरे मसले की शिकायत जिला कलेक्टर कार्यालय में की है.
"बिना काम हुए लाखों रुपये निकाले गए": शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बिना काम पूरा हुए सरकारी मद से पैसों का ट्रांसफर हुआ है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि काम हुआ ही नहीं है और लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं. जिस स्थान पर निर्माण होना था वहां पर कुछ है ही नहीं. जिला प्रशासन ने इस मसले पर कहा है कि शिकायत मिली है. इस पूरे मुद्दे पर जांच कराई जाएगी. अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो पंचायत राज कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा.
शिकायतकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप: शिकायतकर्ता टकेश्वर चंद्राकर ने ईश्वर साहू पर आरोप लगाया है कि 15 लाख रुपये की राशि का गबन किया गया है. उन्होंने मीडिया को बताया कि बकलीपारा में पांच लाख रुपये की लागत से सोलर पेयजल टंकी बनी ही नहीं है और इसकी राशि निकाल ली गई है. इसी तरह महावीर चौक पर सोलर मास्क लाइट के कार्य के लिए 1 लाख 14 हजार रुपये की राशि निकाली गई है. यह भी लगाई नहीं गई है. इलाके में पेयजल के लिए नल जल का कार्य नहीं हुआ है.
पूर्व पंच तोषण लाल ने मीडिया को बताया कि प्राथमिक शाला वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर 80 हजार रूपए, हायर सेकेण्डरी व प्राथमिक शाला के पेयजल के लिए 80 हजार रूपए निकाले गए हैं. इसके अलावा पंचायत भवन के लिए फर्नीचर खरीदी के नाम पर राशि का आहरण हुआ है. इसी तरह अन्य 11 कार्य है जिसमें फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए हैं. इन सब मुद्दे पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं.
अपर कलेक्टर ने जांच की बात कही : पंचों और ग्रामीण की शिकायत पर अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि हमने इस केस की जांच के लिए जिला पंचायत सीईओ को पत्र भेज दिया है. जांच में अगर आरोप सही पाया जाता है. तो आरोपी पूर्व सरपंच के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. पंचायती राज कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.