बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार, सीएमओ के खिलाफ अध्यक्ष ने खोला मोर्चा
अध्यक्ष दो दिन से भूख हड़ताल पर हैं. किसान कांग्रेस ने भी आंदोलन का समर्थन किया है. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 6:27 PM IST
बेमेतरा: देवकर नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर विवाद गहरा गया है. नगर पंचायत के निर्दलीय अध्यक्ष सुरेश सिहोरे ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.
सीएमओ की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
सुरेश सिहोरे ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.
आवास में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है. दो लोगों का आवास नदी के नजदीक है, ऐसा बोलकर निरस्त कर दिया गया है. वहीं जिनके पास दस पंद्रह एकड़ जमीन है, उनको आवास दिया जा रहा है: सुरेश सिहोरे नगर पंचायत अध्यक्ष, देवकर
आंदोलन को मिल रहा समर्थन
अध्यक्ष सुरेश सिहोरे की भूख हड़ताल को स्थानीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है. किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू और निर्दलीय विधायक प्रत्याशी रहे अशोक सुराना ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर समर्थन जताया. वहीं वार्डो के पार्षद और छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का भी समर्थन मिला है. समर्थकों ने भी नगर पंचायत की कार्यप्रणाली से जुड़े आरोपों की जांच कराए जाने की मांग उठाई.
भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी की वजह से हड़ताल कर रहे हैं. नौ सूत्रीय मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं: राजेंद्र साहू उपाध्यक्ष, किसान कांग्रेस
निर्दलीय अध्यक्ष को जनता ने चुना है. इनकी मांग को कर्मचारियों को सुनना चाहिए और सहयोग करना चाहिए: अशोक सुराना, नगरवासी, देवकर
प्रशासन की भूमिका पर टिकी निगाहें
नौ सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद अब स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आंदोलनकारियों की मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर क्या पहल होती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा.