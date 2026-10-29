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बेमेतरा के देवकर नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार, सीएमओ के खिलाफ अध्यक्ष ने खोला मोर्चा

देवकर नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार ( ETV Bharat )

बेमेतरा: देवकर नगर पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर विवाद गहरा गया है. नगर पंचायत के निर्दलीय अध्यक्ष सुरेश सिहोरे ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है.

सीएमओ की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल सुरेश सिहोरे ने नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है.