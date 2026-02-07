ETV Bharat / state

इस जिले में सीएम सामूहिक विवाह योजना में 37 जोड़े अपात्र मिले, BJP विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, जांच शुरू

बीजेपी विधायक रामवीर सिंह की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: जनपद में बीती दिसंबर में संपन्न हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. इसके बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए है. कुंदरकी से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा था. उन्होंने सामूहिक शादी के नाम पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे. शिकायत मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मामले का संज्ञान लिया था.


जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में लगभग 1600 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था, जिसमें 37 जोड़े ऐसे भी थे, जो अपात्र थे. इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी. उनके द्वारा प्रत्येक जोड़े का की दोबारा जांच की गई है.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भ्रष्टाचार (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि सबसे ज्यादा मुंडापांडे ब्लॉक से 34 जोड़े अपात्र थे. जबकि शहर और दूसरे ब्लॉक से एक या दो अपात्र जोड़े पाए गए है. कुछ लाभार्थियों को सामान भी नहीं मिल पाया था, जो अब उनको सभी उपहार व सामान देने की प्रक्रिया की जा रही है. जिन अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत आवेदकों का सत्यापन किया गया था उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.


कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कई तरह की अनियमित्ताओं के संबंध में मुझे शिकायत मिली थी. बताया गया था कि वहां खाने का इंतजाम ठीक नहीं था. कुछ लाभार्थियों को सामान भी नहीं मिला था. जबकि कुछ को पूरा सामान नहीं मिल पाया था. मामले की जांच हो रही है.


यह भी पढ़ें: मुरादाबाद में दो युवतियों ने एक-दूसरे की भरी मांग; बोलीं- हो गई शादी, अब कानून करेगा फैसला

यह भी पढ़ें: IPL में धमाल मचाएंगे मुरादाबाद के शिवांग; पिता रणजी खेल चुके, बेटा सनराइज हैदराबाद के लिए लगाएगा चौके-छक्के

TAGGED:

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह
CHIEF MINISTER MASS MARRIAGE
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
MORADABAD MASS MARRIAGE
MASS MARRIAGE MORADABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.