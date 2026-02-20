ETV Bharat / state

कटकोना पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि में भ्रष्टाचार !, 49 ट्रिप मुरुम का भुगतान, मौके पर एक भी नहीं

ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन के सामने उचित मूल्य की दुकान में वे राशन लेते आते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी मुरुम नहीं देखा.

KOREA DISTRICT NEWS
कटकोना पंचायत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 20, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
कोरिया: ग्राम पंचायत कटकोना में 15वें वित्त मद की राशि का दुरुपयोग का मामला सामने आया है. यहां कथित तौर पर 49 ट्रिप मुरुम गिराने के नाम पर राशि आहरित किए जाने की बात सामने आई है. पंचायत भवन के सामने सितंबर महीने में मुरुम गिराने का दावा किया गया है लेकिन मौके पर एक ट्रिप मुरुम भी नजर नहीं आ रहा है. जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

ग्रामीणों ने किया मुरुम नहीं गिराने का दावा

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन के सामने स्थित उचित मूल्य दुकान में हर माह बड़ी संख्या में ग्रामीण राशन लेने पहुंचते हैं. उनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में यहां कभी मुरुम नहीं गिराई गई. यदि 49 ट्रिप मुरुम गिराई जाती तो उसका स्पष्ट चिन्ह दिखाई देता. ग्रामीण रामू यादव, रामबाई और मानकुंवर ने बताया कि उन्होंने अपने सामने ऐसी कोई कार्रवाई होते नहीं देखी. ग्रामीणों ने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

कटकोना पंचायत में भ्रष्टाचार (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुरूम नहीं गिरा है खदान से जो मिट्टी खोदी गई थी, वहीं गिराई गई है -रामू यादव, ग्रामीण

यहां कोई मुरूम नहीं गिराया गया है -रामबाई, ग्रामीण

सितंबर के महीने में कोई मुरुम नहीं गिरा है-मानकुंवर, ग्रामीण

जनपद पंचायत सीईओ ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

मामले में जब जनपद पंचायत से जानकारी ली गई तो पंचायत बैकुंठपुर के सीईओ सिद्धार्थ खैरवार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत की जांच कराई जा रही है और यदि अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Katkona Panchayatof Korea district
वित्त आयोग की राशि में भ्रष्टाचार (ETV Bharat Chhattisgarh)
