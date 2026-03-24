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फर्रुखाबाद में दरोगा पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज, प्रधान से लाखों रुपय लेने का आरोप

दरोगा पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज ( Photo Credit; ETV Bharat )