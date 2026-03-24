फर्रुखाबाद में दरोगा पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज, प्रधान से लाखों रुपय लेने का आरोप
भ्रष्टाचार के आरोप में दारोगा सुरेश चाहर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई शुरू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 8:09 PM IST
फर्रुखाबाद: प्रधान से रिश्नत लेने के मामले में दारोगा सुरेश चाहर के खिलाफ कोतवाली फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है. फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंट नीति के तहत दारोगा पर कार्रवाई शुरू कर दी है.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार के अनुसार, ग्राम पंचायत निसाई की प्रधान गीता देवी ने कोतवाली फतेहगढ़ थाना में एक तहरीर देकर दरोगा सुरेश चाहर पर बड़ा आरोप लगाया है. गीता देवी के मुताबिक, पिछले दिनों वह ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत लेकर थाना मोहम्मदाबाद गई थी, जहां, जांच और कार्रवाई के नाम पर दरोगा ने उनसे पैसे की मांग की.
प्रधान गीता देवी के द्वारा पैसा देने की हामी पर, दरोगा ने कुछ पैसे अपने पुत्र पंकज चाहर के खाते में तथा कुछ नकद के रूप में कुल 75 हजार रुपये लिए, हालांकी, दारोगा ने भूमि पर कब्जा भी नहीं कराया, और रुपये भी नहीं लौटाए. तब गीता देवी ने कोतवाली फतेहगढ़ थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और वीडियो भी दिखाया. जिसके बाद दारोगा सुरेश चाहर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया.