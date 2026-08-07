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हरियाणा में 13 साल बाद अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज, कागजों में लगा दिए चीकू के बाग

जांच टीम ने 26 आरोपों की पड़ताल में किया खुलासा: एसीबी की जांच टीम ने इस मामले में कुल 26 आरोपों की पड़ताल की. मामले के जांच अधिकारी विजय कुमार ने जिला यमुनानगर के संबंध में आरोप नंबर-1, 2, 10, 15 व आरोप नंबर- 18 सही पाए. आरोप नंबर-1 की पड़ताल में पाया गया कि गांव रजहेडी जिला यमुनानगर में वर्ष 2006-07 में नारायण सिंह पुत्र गुरदत्ता, गुलशन कुमार पुत्र नारायण सिंह व निर्मल कुमार पुत्र नारायण सिंह प्रत्येक ने 10 एकड़ में आम का बाग लगवाया. साथ ही सुदेश कुमारी पत्नी नारायण सिंह ने वर्ष 2006-07 में पांच एकड़ में चीकू का बाग लगाया. इन खेतों में कमेटी द्वारा पौधो की एक सौ प्रतिशत मृत्यु दर पाई गई. लेकिन किसानों ने बताया कि उनके काफी प्रयास करने के बाद गड्‌ढे खोदने के 32 हजार रुपये की जगह 15 हजार रुपये ही एचडीओ व डीएचओ द्वारा उन्हें दिए गए थे, जबकि वे अधिकारी कभी उनके खेतो पर नहीं आए. हैरत की बात है कि गड्‌ढे किसानों द्वारा खोदे गए लेकिन आरोप है कि डीएचओ द्वारा राशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया. नतीजतन यह मामला गबन का जान पड़ा. अधिकारियों द्वारा ऐसी ही अनियमितताए अन्य जगहों पर भी किए जाने के आरोप हैं.

यह हैं आरोप: मामले में आरोप हैं कि अधिकारियों-तत्कालीन कर्मचारियों ने सरकारी रिकॉर्ड में किसानों की जमीन पर आम और चीकू के कई बाग लगाए दिखाए. जमीन पर खाद व किटनाशक का छिड़काव भी किया जाना भी दिखाया गया. लेकिन असल में करीब दस प्रतिशत को छोड़कर प्रदेश भर में न तो कहीं फलों के बाग लगाए और न ही कहीं खाद-किटनाशकों का इस्तेमाल होना पाया गया था. इससे राज्य सरकार को पद का दुरूपयोग से बड़ा वित्तीय नुकसान होने के आरोप हैं.

पंचकूला: हरियाणा में कांग्रेस की हुड्‌डा सरकार के दौरान कृषि भूमि संबंधी योजना में भ्रष्टाचार के एक मामले में 13 वर्षों बाद अब केस दर्ज कया गया है. हैरानी की बात यह है कि इस भ्रष्टाचार के आरोप किसी निजी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार के ही बागवानी विभाग के अधिकारियों व तत्कालीन कर्मचारियों पर हैं. आरोपियों में विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुधीर यादव और एचओडी सोरन सिंह समेत अन्य कई तत्कालीन कर्मचारी शामिल हैं. आरोप हैं कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2012-13 तक हरियाणा में रोहतक, सिरसा, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाड़ी और जिला नारनौल में घटिया बीज के कुल 82 मामले सामने आए हैं. लेकिन किसी जिला उद्यान अधिकारी-कम-सीड इंस्पेक्टर द्वारा अदालत में केस दायर नहीं किया गया, जोकि सीड एक्ट 1966 के अनुसार किया जाना चाहिए था.

तीन कनाल में केवल 13 पौधे आम लगाए गएः रजहेडी गांव के ही किसान शेर सिंह पुत्र राम सिंह के निरीक्षण के दौरान कोई पौधा नहीं पाया गया. किसान ने कोई पौधा या अन्य इनपुट उसे प्राप्त से होने से भी साफ इनकार किया. जबकि सरकारी रिकार्ड में एक एकड़ में आम का बाग लगाने की सहायता दी हुई दिखाई गई थी. इसी तरह गांव अलाहड के सुरेन्द्र पुत्र यज्ञपाल के खेत में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि तीन कनाल में केवल 13 पौधे आम लगाए गए, जबकि रिकार्ड के अनुसार एक एकड़ क्षेत्र बारे सहायता जारी की हुई है. इसे भी एचओडी सोरन सिंह और डीएचओ सुधीर यादव के किए गए गबन और अनियमितताओं का प्रमाण बताया गया.

110 हेक्टेयर क्षेत्र आम के बागों की रिजुविनेशन का था लक्ष्यः जांच अधिकारी द्वारा आरोप नंबर- 2 की पड़ताल में पाया गया कि गांव खेडा निवासी संतोख सिंह पुत्र तारा सिंह व सुखविन्द्र पुत्र बलविन्द्र के एक हेक्टेयर क्षेत्र के दो खेत, जिन्हें प्रत्येक को 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आम की बाग की रिजुविनेशन को दिए गए. लेकिन निरीक्षण के दौरान न क्षेत्र, न ही पौधों की संख्या सही पाई गई. इस योजना बारे जिला यमुनानगर को 110 हेक्टेयर क्षेत्र आम के बागों की रिजुविनेशन का लक्ष्य दिया गया था. लेकिन आरोप हैं कि डीएचओ सुधीर कुमार यादव को अपने काम की जानकारी नहीं होने के कारण योजना बारे तय नियमों की पालना न करके विभाग को 16.5 लाख रुपये की हानि पहुंचाई गई.

कागजों में लगाई गई खाद यूनिट: जांच अधिकारी ने आरोप नंबर-10 की पड़ताल में पाया कि गांव अलाड़ में रमेश कुमार पुत्र रण सिंह ने सरकारी रिकॉर्ड में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाई हुई दिखाई लेकिन मौका पर कोई युनिट ही नहीं मिली. इसी गांव के संजय कुमार पुत्र अमर सिंह द्वारा 500 वर्ग फीट क्षेत्र में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाई जाना दर्शाकर राशि जारी की गई है. लेकिन मौका पर पाया गया कि किसान ने आधी यूनिट क्षेत्र को खंडित कर दिया है. नतीजतन यह मिशन के तहत जारी धनराशि का दुरुपयोग पाया गया, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी

सोरन सिंह की थी.

आरोप नंबर-15 की पड़ताल: जांच अधिकारी ने आरोप नंबर-15 की पड़ताल में पाया कि शिवालिक डेवलपमेंट स्कीम के तहत बागवानी गतिविधि जैसे सब्जियां, फुल, मसाले, प्लास्टिक कैरेट व मशरूम कम्पोस्ट बारे 50 प्रतिशत सब्सीडी देने हेतू 8.30 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था. इसके तहत सब्जियों के बीज बारे एक लाख रुपये, फूलों के बारे में दो लाख रुपये, टमाटर व शिमला मिर्च बारे 2.50 लाख, प्लास्टिक कैरेट 1.6 लाख रुपये व मशरूम कम्पोस्ट के लिए 1.2 लाख रुपये खर्च किए जाने थे. लेकिन विभाग के निर्देशों की स्कीम के उलट आरोप हैं कि डीएचओ सुधीर यादव ने केवल सब्जियों व फुलों के बीज खरीदे. साथ ही फूलों के बीज ऑफ सीजन में किसानों को दिए व 6.30 लाख रुपये की सब्जियों के बीज लाभार्थियों को दिए ही नहीं गए. यह बीज ऑफिस में ही पड़े रहे और एक्सपायर हो गए. इसी तरह डीएचओ ने इस स्कीम के तहत 8.30 लाख रुपये का सीधा दुरुपयोग किया, जिससे स्कीम का कोई मकसद हल नहीं हुआ.

आरोप नंबर-18 के तहत गड़बड़झाला: मामले के जांच अधिकारी ने आरोप नंबर-18 की पड़ताल में पाया कि विभाग में सीड एक्ट 1866 लागू है. इसके अतंर्गत उद्यान संबंधी फसलों के सैंपल लिए जाते हैं. इनकी गुणवता की जांच के लिए कृषि विभाग या अन्य सरकारी विभाग की सीड टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजा जाता है. टैस्ट रिपोर्ट के आधार पर बीज की गुणवता का पता चलता है. लैब द्वारा यदि बीज सब स्टैंडर्ड पाया जाता है तो इसके विषय में पूर्ण केस बनाकर कोर्ट ऑफ लॉ में दिया जाता है, जिसकी सजा 500 रु जुर्माना या 6 माह की कैद है. यह फैसला अदालत द्वारा किया जाता है. विभाग के किसी भी अधिकारी को केस के निपटान की किसी प्रकार की शक्तियां नहीं है. इन सभी नियमों के बारे में जानते हुए विभाग ने वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक जितने भी बीजों के सैंपल सब स्टैंडर्ड बीज पाए, उन सभी को कोर्ट ऑफ लॉ में देने के बजाय स्वयं रफा-दफा कर दिया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है. सरकार को इससे पद के दुरूपयोग के चलते वित्तिय नुकसान होना पाया गया.