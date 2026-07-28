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जांजगीर जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला, जांच टीम ने दस्तावेजों को खंगाला, 15 दिन में रिपोर्ट देने का दावा

जांजगीर चांपा : जिला अस्पताल जांजगीर में हुए भ्रष्टाचार की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सोमवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए द्वारा गठित जांच तीन के पांच सदस्य जिला अस्पताल पहुंची. करीब आठ घंटा तक जांच कर और कर्मचारियों से जवाब तलब के बाद कई दस्तावेजों को खंगाले है.इस जांच को लेकर विधायक ब्यास कश्यप ने बड़ा मामला उजागर होने का दावा किया.





पांच सदस्यीय टीम कर रही है जांच

जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में हुए भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की पांच सदस्यीय टीम ने जांच शुरु की है. वित्त नियंत्रक केएस मरावी की अध्यक्षता में बनी जांच टीम जिला अस्पताल पहुंची. इस दौरान टीम ने जीवन दीप समिति के अंतर्गत हुए भर्ती और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी को लेकर दस्तावेज खंगाले.

जांच टीम ने दस्तावेजों को खंगाला (Etv Bharat)

विधायक ब्यास कश्यप ने की मुलाकात