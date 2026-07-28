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जांजगीर जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला, जांच टीम ने दस्तावेजों को खंगाला, 15 दिन में रिपोर्ट देने का दावा

जांजगीर जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित टीम मौके पर पहुंची.इस दौरान अस्पताल के कई दस्तावेज चेक किए गए.

corruption case of district hospital
जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 12:20 PM IST

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जांजगीर चांपा : जिला अस्पताल जांजगीर में हुए भ्रष्टाचार की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सोमवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए द्वारा गठित जांच तीन के पांच सदस्य जिला अस्पताल पहुंची. करीब आठ घंटा तक जांच कर और कर्मचारियों से जवाब तलब के बाद कई दस्तावेजों को खंगाले है.इस जांच को लेकर विधायक ब्यास कश्यप ने बड़ा मामला उजागर होने का दावा किया.


पांच सदस्यीय टीम कर रही है जांच

जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में हुए भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की पांच सदस्यीय टीम ने जांच शुरु की है. वित्त नियंत्रक केएस मरावी की अध्यक्षता में बनी जांच टीम जिला अस्पताल पहुंची. इस दौरान टीम ने जीवन दीप समिति के अंतर्गत हुए भर्ती और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी को लेकर दस्तावेज खंगाले.

जांच टीम ने दस्तावेजों को खंगाला (Etv Bharat)

विधायक ब्यास कश्यप ने की मुलाकात

जांच सदस्यीय टीम से जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने मुलाकात की. ब्यास कश्यप ने विधानसभा सत्र के ध्यानाकर्षण में उठाए गए सवाल पर गठित टीम से निष्पक्ष जांच की मांग की. इसके बाद जांच टीम ने करीब 8 घंटे तक अस्पताल में गड़बड़ी से जुड़े मामले के दस्तावेजों को जांचा और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की.जांच टीम की माने तो वो 15 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देंगे.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा गठित जांच दल जिला अस्पताल पहुंची. अस्पताल में जीवन दीप समिति के अंतर्गत हुए भर्ती और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच हो रही है. सभी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं- केएस मरावी, वित्त नियंत्रक , अध्यक्ष जांंच टीम

जांच टीम में कौन-कौन हैं शामिल ?

जिला अस्पताल में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए बनी टीम के अध्यक्ष वित्त नियंत्रक के एस मरावी हैं. साथ ही संयुक्त संचालक प्रेमलता चंदेल,अपर संचालक वित्त एनएचएम भावेश दुबे,उप संचालक परिवार कल्याण टीके टोंन्डर और राज्य वित्त प्रबंधक एनएचएम शैलवीन मीका सदस्य हैं.


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