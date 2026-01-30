ETV Bharat / state

बृज विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार : विधायक कोली का जांच समिति को सख्त निर्देश, मामलों में अन्य कर्मचारियों की भी जांच

क्या है विवाद का केंद्र ? : बृज विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल (बोम) द्वारा 6 जनवरी 2026 को तैयार की गई जांच रिपोर्ट (आरोप पत्र) के प्रारूप को विधायक कोली ने विधिक, प्रशासनिक और विभागीय दृष्टिकोण से परीक्षण किया. मिलने वाली रिपोर्ट 08 जनवरी 2026 को प्राप्त हुई थी, जिस पर अब कोली ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी करते हुए संशोधन का आदेश दिया है.

इसके साथ ही भ्रष्टाचार मामले में अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं. विधायक कोली ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि राजभवन की रिपोर्ट के अनुरूप जिम्मेदारी तय करते हुए सभी दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

भरतपुर: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में सामने आए भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बीच, वैर विधायक एवं विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल (बोम) सदस्य बहादुर सिंह कोली ने बोम द्वारा गठित जांच समिति को पत्र लिखकर जांच प्रक्रिया को तथ्यात्मक, विधिक और प्रशासनिक रूप से और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं.

विधायक बहादुर कोली का पत्र : कोली ने जांच समिति को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि-

प्रत्येक आरोप पत्र मूल जांच रिपोर्ट के तथ्यों के पूर्ण अनुरूप हो.

आरोपों और साक्ष्यों के बीच कोई विरोधाभास या ढीलापन स्वीकार्य नहीं.

प्रत्येक बिंदु का समर्थन राजभवन की मूल रिपोर्ट में वर्णित प्रमाणों से होना चाहिए.

अपराधिक और प्रशासनिक नियमों के अनुरूप आरोप पत्र तैयार हों, ताकि नियमों के उल्लंघन और आरोपित कृत्यों के बीच विधिक सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे. जिससे भविष्य में किसी न्यायिक समीक्षा में सवाल न उठें.

केवल मुख्य कार्मिकों तक सीमित नहीं रहकर सभी सहभागी कर्मचारियों की पहचान की जाए.

जिन्होंने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया या लापरवाही की. उनकी प्रामाणिक सूची जारी की जाए.

अन्य सहभागी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए और उसका रिकॉर्ड रखा जाए. यदि किसी को शामिल नहीं किया जाना है, तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है.

पूरी कार्यवाही में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचा जाए.

सुनवाई का अधिकार देते हुए संशोधित रिपोर्ट, मूल जांच रिपोर्ट और सभी संलग्न दस्तावेज शीघ्र अध्यक्ष को भेजे जाएं.

दोषियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं : वहीं, संभागीय आयुक्त स्तर की जांच में दोषी पाए गए कार्मिकों पर राजभवन के आदेशों के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. इनमें उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक फरवट सिंह शामिल हैं.

आदेशों के अनुरूप जांच करेंगे : बोम द्वारा गठित जांच समिति सदस्य योगेन्द्र भानु ने बताया कि विधायक कोली के पत्र के अनुरूप ही अब जांच को नए सिरे से की जाएगी. अन्य कर्मचारियों के बारे में भी जांच की जाएगी.

राजभवन के ये थे आदेश : राजभवन के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल सचिव डॉ. पृथ्वी ने संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, निलंबन और वित्तीय वसूली की अनुशंसा की थी. दोषियों में उपकुलसचिव डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय, सहायक कुलसचिव प्रशांत कुमार और परीक्षा नियंत्रक व तत्कालीन एडीओ फरवट सिंह के नाम शामिल हैं. साथ ही इस मामले में निलंबित कुलपति प्रो. रमेश चंद्रा से भी वसूली की बात कही गई थी.

इसके बाद 3 नवंबर 2025 को उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने भी वही आदेश दोहराए और शीघ्र कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा, लेकिन तीन माह बाद भी न तो मुकदमा दर्ज हुआ, न निलंबन हुआ और न ही एक रुपए की वसूली.