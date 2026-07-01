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दिल्ली में कथित भ्रष्टाचार मामले पर भाजपा का पलटवार, हर्ष मल्होत्रा ने AAP के आरोपों को बताया भ्रामक

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने सौरभ भारद्वाज के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने 650 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही थी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) को निर्देश दिए हैं. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है. उन्होंने इसे दिल्ली की जनता के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया.

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और उसके दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज पर कथित भ्रष्टाचार के मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपना राजनीतिक आधार खो चुकी आम आदमी पार्टी अब अधिकारियों द्वारा किए गए एक कथित भ्रष्टाचार के मामले को "आर्थिक घोटाले" के रूप में प्रस्तुत कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के माध्यम से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है.

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की है और इसी सिद्धांत के तहत सरकार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछले दस वर्षों के दौरान दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी अब ACB के माध्यम से जांच कराई जाएगी. उनका कहना था कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने और सुशासन देने के उद्देश्य से जनादेश दिया है. सरकार उसी जनादेश के अनुरूप काम कर रही है और अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

एंटी करप्शन ब्रांच पूरे मामले की करेगी जांच

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि जनता के धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और यदि कहीं अनियमितता हुई है तो उसे कानून के दायरे में लाना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का पैसा जनता के विकास और कल्याण के कार्यों पर खर्च हो, यही सरकार की प्राथमिकता है. सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नीति पर कायम है और कानून के दायरे में रहकर हर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी.

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