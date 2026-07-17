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कूनो चीता प्रोजेक्ट में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप, EOW को शिकायत, बकरों के वजन और खरीद पर सवाल

चीतों के भोजन के लिए खरीदे गए बकरों की खरीद प्रक्रिया पर सवाल ( Etv Bharat )

श्योपुर: देश विदेश में चर्चित मध्य प्रदेश के कूनो चीता प्रोजेक्ट पर अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए खरीदे जाने वाले बकरों की खरीद, वजन और टेंडर प्रक्रिया को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता कांग्रेस मोहम्मद नेता चीनी कुरैशी का दावा है कि करोड़ों रुपए के सरकारी फंड में गड़बड़ी हुई है.

श्योपुर निवासी कांग्रेस नेता मोहम्मद चीनी कुरैशी ने ग्वालियर EOW में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा, '' कूनो नेशनल पार्क में चीतों के भोजन के लिए खरीदे जाने वाले बकरों और पाड़ो की खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गई है. शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिना टेंडर बकरा 700 रुपए प्रति किलों की दर से खरीदा गया.जबकि 2024-25 में 699 रुपए प्रति किलो,2025-26 में 499 रुपए प्रति किलो और 2026-27 में 421 रुपए प्रतिकिलो की दर पर टेंडर स्वीकृत किए गए.''

कांग्रेस द्वारा जारी किए गए दस्तावेज (Etv Bharat)

बकरों का वजन बढ़ाकर बिल लगाने के आरोप

सबसे बड़ा आरोप बकरों के वजन को लेकर लगाया गया है. शिकायतकर्ता चीनी कुरैशी का आरोप है, '' सामान्य तौर पर जीवित बकरे का वजन 15 से 30 किलों तक का होता है. लेकिन कूनो नेशनल पार्क में 70 से 90 किलो तक का बकरा दर्शाकर भुगतान किया जा रहा है.'' उनका यह भी आरोप है कि यदि बकरे की खरीद 700 रुपए प्रति किलों के हिसाब से होती है तो 30 किलो बकरे की दर 21 हजार रुपए होती है.लेकिन कथित रूप से अधिक वजन दर्शाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया.

EOW एसपी को की गई लिखित शिकायत (Etv Bharat)

कूनो चीता प्रोजेक्ट में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप (Etv Bharat)

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद खरीद की दर 700 रु से घटकर 421 रुपये प्रति किलो हो गई.जिससे पहले की खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं.उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर और वर्तमान सप्लायर की कथित मिलीभगत से टेंडर और भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई.

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कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता ने भी आरोप लगाते हुए कहा, '' चीतों के भोजन की खरीद में भारी भ्रष्टाचार हुआ है.और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.'' इस मामले पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा, '' अगर इस प्रकार की अनियमितता हुई है तो जांच कराएंगे और दोषियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने कहा, '' कांग्रेस ने अगर आरोप लगाया है और शिकायत दर्ज कराई है तो जांच हो. मैनेजमेंट में अगर इस प्रकार की कोई बात आई है यह तो गंभीर आरोप है. जो भी तथ्य पेश किए गए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए.''