काशी की तर्ज पर कानपुर का होगा विकास, बिठूर में बनेगा कॉरिडोर, जानिए क्या है यहां की पौराणिक मान्यता

बिठूर में कॉरिडोर प्रस्तावित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शहर में गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक नगर बिठूर का जब-जब जिक्र होता है, तो हर किसी की जुबां पर माता सीता व लव-कुश का नाम आता है. बिठूर नगरी में ब्रह्मा खूंटी के दर्शन करने लोग देश-विदेश से आते हैं. ध्रुव टीला का जिक्र सदियों पुराना है. भगवान ब्रह्मा द्वारा यहां यज्ञ किया जाना, मानवीय सृष्टि का उद्भव होते ही मनु शतरूपा का जन्म होना, उनके पुत्र उत्तानपाद का जन्मदिन होना भी बिठूर की धरा से सीधा जुड़ाव पौराणिकता को दर्शाता है. ब्रह्मा खूंटी के ठीक सामने सदियों से कल-कल कर बहती मां गंगा का दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है. ऐसे में इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी को विश्व प्रसिद्ध करने के लिए अब योगी सरकार इसे काशी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में है. बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने इसका प्रस्ताव सीएम योगी को दिया था. सीएम ने उन्हें मौखिक स्वीकृति दे दी है. कानपुर के बिठूर की है पौराणिक मान्यता. (Video Credit; ETV Bharat) अब शासन से ग्रीन सिग्नल मिलते हीं इसे कॉरिडोर का रूप देने का काम शुरू हो जाएगा. बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बताया, बिठूर तक पहुंचने के लिए इसके चारों ओर से एप्रोच मार्ग तैयार किए जाएंगे. हर घाट को सुंदर बनाया जाएगा. जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं व आमजन को किसी तरह की दिक्क़तें न हों. वहीं उन्होंने ये भी कहा, बहुत जल्द बिठूर का कॉरिडोर वाला स्वरुप सभी के सामने होगा. जिला मुख्यालय में नया बिठूर व पुराना बिठूर: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप शुक्ला ने बताया, बिठूर का सालों पहले जब जिक्र होता था, तब जिला मुख्यालय पर इसके दो भाग होते थे. एक भाग को नया बिठूर कहा जाता था, दूसरे को पुराना बिठूर. गंगा किनारे बसे बिठूर में 25 से अधिक घाट है. पटकापुर से लेकर वाल्मीकि आश्रम तक घाट ही घाट बने हैं.