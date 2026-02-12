ETV Bharat / state

काशी की तर्ज पर कानपुर का होगा विकास, बिठूर में बनेगा कॉरिडोर, जानिए क्या है यहां की पौराणिक मान्यता

बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने इसका प्रस्ताव सीएम योगी को दिया था. सीएम ने उन्हें मौखिक स्वीकृति दे दी है.

बिठूर में कॉरिडोर प्रस्तावित.
बिठूर में कॉरिडोर प्रस्तावित. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 6:31 PM IST

कानपुर : शहर में गंगा किनारे बसे ऐतिहासिक नगर बिठूर का जब-जब जिक्र होता है, तो हर किसी की जुबां पर माता सीता व लव-कुश का नाम आता है. बिठूर नगरी में ब्रह्मा खूंटी के दर्शन करने लोग देश-विदेश से आते हैं. ध्रुव टीला का जिक्र सदियों पुराना है. भगवान ब्रह्मा द्वारा यहां यज्ञ किया जाना, मानवीय सृष्टि का उद्भव होते ही मनु शतरूपा का जन्म होना, उनके पुत्र उत्तानपाद का जन्मदिन होना भी बिठूर की धरा से सीधा जुड़ाव पौराणिकता को दर्शाता है.

ब्रह्मा खूंटी के ठीक सामने सदियों से कल-कल कर बहती मां गंगा का दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है. ऐसे में इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी को विश्व प्रसिद्ध करने के लिए अब योगी सरकार इसे काशी की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी में है. बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने इसका प्रस्ताव सीएम योगी को दिया था. सीएम ने उन्हें मौखिक स्वीकृति दे दी है.

कानपुर के बिठूर की है पौराणिक मान्यता. (Video Credit; ETV Bharat)

अब शासन से ग्रीन सिग्नल मिलते हीं इसे कॉरिडोर का रूप देने का काम शुरू हो जाएगा. बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने बताया, बिठूर तक पहुंचने के लिए इसके चारों ओर से एप्रोच मार्ग तैयार किए जाएंगे. हर घाट को सुंदर बनाया जाएगा. जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं व आमजन को किसी तरह की दिक्क़तें न हों. वहीं उन्होंने ये भी कहा, बहुत जल्द बिठूर का कॉरिडोर वाला स्वरुप सभी के सामने होगा.

जिला मुख्यालय में नया बिठूर व पुराना बिठूर: कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप शुक्ला ने बताया, बिठूर का सालों पहले जब जिक्र होता था, तब जिला मुख्यालय पर इसके दो भाग होते थे. एक भाग को नया बिठूर कहा जाता था, दूसरे को पुराना बिठूर. गंगा किनारे बसे बिठूर में 25 से अधिक घाट है. पटकापुर से लेकर वाल्मीकि आश्रम तक घाट ही घाट बने हैं.

इन सभी पर एक साथ जाना संभव नहीं है. अगर अब इसे कॉरिडोर का रूप दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर सभी घाटों तक एक साथ जाना हो सकेगा. यहां के घाटों से गंगा को निहारना अपने आप में अद्भुत है. जब बाढ़ का पानी बिठूर के आसपास गांवों तक पहुंचता है तो वह ब्रह्मा खूंटी तक भी आता है. मान्यता है, इसी खूंटी तक आने के चलते कभी कानपुर शहर के अंदर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता.

नवपाषाण काल से बिठूर समृद्ध था: अनूप शुक्ला बताते हैं, बिठूर नवपाषाण काल से ही समृद्ध रहा. 1820 से इसकी चर्चा रही है. रामायण काल में यहां वाल्मीकि आश्रम बना और फिर सीता जी के परित्याग का स्थान, लवकुश का जन्म इसी बिठूर की धरती पर हुआ. बिठूर एक पौराणिक नगर, प्राचीन नगर है. उन्होंने कहा, कुछ समय पहले यहां पर ट्रेन का संचालन शुरू कराया गया था. जिससे यहां पर्यटन के नजरिए से इसे और अधिक प्रसिद्ध करने की योजना थी, पर कुछ समय बाद ही ट्रेन का संचालन बंद हो गया.

सालों से हो रहा बिठूर महोत्सव : कई सालों से लगातार बिठूर महोत्सव हो रहा है. जिसमें बालीवुड अभिनेता, सरकार के कई जिम्मेदार अफसर और मंत्री भी शामिल होते हैं. खुद सीएम योगी भी आ चुके हैं. पिछले साल जब बिठूर महोत्सव हुआ था, तभी सीएम ने इसे कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने का एलान किया था. अब 26 से 28 फरवरी तक एक बार फिर बिठूर महोत्सव का आगाज होगा.

काशी की तर्ज पर कॉरिडोर से पर्यटन के मानचित्र पर होगा बिठूर : वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बिठूर ऐतिहासिक व पौराणिक नगरी है. बिठूर का पूरी दुनिया में अपना एक अलग इतिहास है. यहां माता सीता आईं, लव कुश का जन्म हुआ. बिठूर के लिए हमेशा से ये दुर्भाग्य रहा कि कभी इसे पर्यटन के मानचित्र पर बेहतर स्थान नहीं मिल सका. हालांकि, अब कॉरिडोर का रूप दिया जाएगा तो यह तय है बिठूर सूबे के पर्यटन मानचित्र पर अलग से दिखेगा.

