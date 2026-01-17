ETV Bharat / state

बांके बिहारी मंदिर मथुरा कॉरिडोर के लिए पहल तेज, जमीन की पहली रजिस्ट्री हुई

समिति ने मंदिर के गोस्वामियों, सेवायतों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ निरंतर बैठकें कर सभी के सुझावों को इस योजना में शामिल किया है.

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गठित समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अशोक कुमार की अध्यक्षता में प्रशासन, पुलिस, पुरातत्व विभाग और गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं.

यति गोस्वामी अभिलाष गोस्वामी और अनिकेत गोस्वामी ने इस कार्य के लिए सहर्ष अपनी भूमि का विक्रय विलेख सेल डीड निष्पादित किया गया. इसमें जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह और अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा के प्रयासों से हुई. यह पहली रजिस्ट्री कॉरिडोर निर्माण के संकल्प को धरातल पर उतारने की शुरुआत है.

श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए बिहारी पुरा क्षेत्र की संपत्ति संख्या- 25 के एक भाग 69.26 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री तहसीलदार सदर के पक्ष में की गई.

मथुरा: यूपी के मथुरा स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनवाने का रास्ता आसान होता नजर आ रहा है. कॉरिडोर के लिए हुई पहली रजिस्ट्री हुए. इससे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन आसान होंगे. इससे मंदिर में अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी.

यह कॉरिडोर वृंदावन की प्राचीन दिव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक जरूरतों को पूरा करेगा. इस भव्य निर्माण से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी. इसके साथ ही ठाकुर जी के भक्तों के लिए दर्शन की राह आसान हो जाएगी.

प्रस्तावित कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुगम प्रवेश- निकासी द्वार बनाए जाएंगे. इससे संकरी गलियों में होने वाली भीड़ का दबाव कम होगा.

धार्मिक पर्यटन और रोजगार के खुलेंगे नए अवसर

कॉरिडोर के निर्माण से वृन्दावन में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है. इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसका सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को होगा.

नए होटलों, रेस्टोरेंटों और दुकानों के खुलने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. समिति ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग स्वेच्छा से कॉरिडोर के लिए अपनी जमीन पहले प्रदान करेंगे. साथ ही उन्हें भविष्य में दी जाने वाली सुविधाओं में वरीयता दी जाएगी.

मंदिर में दर्शन होंगे सुलभ और सरल

श्रद्धालुओं को वृंदावन की संकरी गलियों के कारण भारी परेशानी और सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता था. कॉरिडोर बनने के बाद श्री बांके बिहारी के दर्शन अत्यंत सुलभ हो जाएंगे.

यह प्रोजेक्ट न केवल वृन्दावन की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आधुनिक तीर्थयात्रियों की जरूरतों को भी पूरा करेगा.

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस पवित्र कार्य में सभी अपना सहयोग दें, ताकि ब्रज की महिमा वैश्विक पटल पर और अधिक चमके.

बता दें कि समिति में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय इलाहाबाद अध्यक्ष अशोक कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त सदस्य मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा सदस्य विकास कुमार, मुंसिफ सिविल जज मथुरा सदस्य शिप्रा दुबे, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर सदस्य सचिव चन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, नगर आयुक्त मथुरा- वृन्दावन नगर निगम/ सदस्य जग प्रवेश, सदस्य उपाध्यक्ष मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण लक्ष्मी एन जी, सदस्य अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा डॉ स्मिता एस कुमार, गोस्वामी राजभोग समूह से शैलेन्द्र गोस्वामी पुत्र ब्रजनाथ गोस्वामी एवं श्रीवर्धन गोस्वामी पुत्र जुगल किशोर गोस्वामी, गोस्वामी शयन भोग समूह से दिनेश कुमार गोस्वामी पुत्र बिहारीलाल गोस्वामी एवं विजय कृष्ण गोस्वामी (बब्बू) पुत्र बाल कृष्ण गोस्वामी शामिल है.