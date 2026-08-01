DU के एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आज खुलेगी करेक्शन विंडो, उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन में संशोधन
डीयू के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आज दोपहर 12 बजे से रात 11:59 बजे तक खुलेगी करेक्शन विंडो.
Published : August 1, 2026 at 9:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के एक वर्षीय स्नातकोत्तर (वन ईयर पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रवेश शाखा के अनुसार, पहले से पंजीकरण करा चुके उम्मीदवारों के लिए 1 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से रात 11:59 बजे तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इस दौरान छात्र अपने आवेदन पत्र में दर्ज व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों में जरूरी संशोधन कर सकेंगे. एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए फेज-1 और फेज-2 पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे थी.
दोपहर 12 बजे से रात 11:59 बजे तक मिलेगा मौका
करेक्शन विंडो 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी. यानी उम्मीदवारों के पास लगभग 12 घंटे का समय होगा, जिसमें वह अपने आवेदन पत्र में जरूरी संशोधन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन में किसी प्रकार का बदलाव करने का अवसर नहीं मिलेगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने आवेदन की जांच कर लें.
किन जानकारियों में किया जा सकेगा संशोधन
डीयू ने स्पष्ट किया है कि इस करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन में दर्ज व्यक्तिगत प्रोफाइल और शैक्षणिक विवरण में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं. यदि किसी छात्र से आवेदन भरते समय नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अंक, विषय या अन्य जानकारियों से संबंधित कोई त्रुटि हो गई है तो उसे इस अवधि के दौरान सुधारा जा सकता है. हालांकि, विश्वविद्यालय ने यह भी संकेत दिया है कि उम्मीदवार संशोधन करते समय सभी दस्तावेजों का मिलान जरूर करें, जिससे आगे दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर
प्रवेश शाखा ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित हर अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें. आगे की प्रवेश प्रक्रिया, सीट आवंटन, मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन और अन्य जरूरी सूचनाएं भी समय-समय पर इसी पोर्टल पर जारी की जाएंगी. इसलिए किसी भी जानकारी से वंचित होने से बचने के लिए छात्रों को नियमित रूप से वेबसाइट देखनी चाहिए.
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