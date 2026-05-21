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राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सत्र 2025-26 के स्ट्रीम-1 के निरस्त आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम अवसर

जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की ओर से सत्र 2025-26 में स्ट्रीम 1 के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिए गए थे. अब त्रुटि सुधार के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है.

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सचिव डॉ अरुणा शर्मा के मुताबिक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में त्रुटि के कारण जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हो गए थे. उन्हें त्रुटि सुधार के लिए एक अवसर दिया गया है. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सत्र 2025-26 के स्ट्रीम-1 के निरस्त आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल आगामी 22 से 26 मई तक कुल 5 दिवस के लिए वापस खोला जा रहा है. इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन में आवश्यक त्रुटि सुधार कर सकेंगे और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे.

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