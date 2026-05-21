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राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सत्र 2025-26 के स्ट्रीम-1 के निरस्त आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम अवसर

त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल आगामी 22 से 26 मई तक कुल 5 दिवस के लिए वापस खोला जाएगा.

Rajasthan State Open School
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 8:19 PM IST

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जयपुर: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर की ओर से सत्र 2025-26 में स्ट्रीम 1 के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिए गए थे. अब त्रुटि सुधार के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है.

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सचिव डॉ अरुणा शर्मा के मुताबिक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में त्रुटि के कारण जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हो गए थे. उन्हें त्रुटि सुधार के लिए एक अवसर दिया गया है. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सत्र 2025-26 के स्ट्रीम-1 के निरस्त आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल आगामी 22 से 26 मई तक कुल 5 दिवस के लिए वापस खोला जा रहा है. इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन में आवश्यक त्रुटि सुधार कर सकेंगे और दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे.

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इनमें संशोधन किए जा सकेंगे:

  1. आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि में संशोधन.
  2. Spelling संबंधी अशुद्धि दूर करना, सरनेम जोड़ना/हटाना.
  3. Change Request के माध्यम से संदर्भ केंद्र, विषय, माध्यम, निवास स्थान का प्रमाण पत्र आदि में परिवर्तन.
  4. अपूर्ण Change Request को पूर्ण कर लॉक/सबमिट करना.
  5. Change Request की बकाया फीस जमा करना.

पढ़ें: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परिणाम जारी: 10वीं में 50% से ज्यादा अभ्यर्थी पास, छात्राओं ने फिर मारी बाजी

इसमें केवल Change Request की फीस ही जमा की जाएगी. आवेदन पत्र की बकाया फीस स्वीकार नहीं की जाएगी. निर्धारित अवधि 26 मई के बाद किसी भी प्रकार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थी अपनी SSO ID के माध्यम से स्वयं लॉगिन कर आवेदन में सुधार करना सुनिश्चित करें. विस्तृत जानकारी के लिए RSOS की आधिकारिक वेबसाइट https://rsos.rajasthan.gov.in/home/dptHome देखें.

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