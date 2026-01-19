कानपुर में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मेयर ने कही ये बात...

कानपुर में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मेयर ने कही ये बात...
पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया आयोजन, मंगल भवन में किया गया आयोजन.
कानपुर: शहर के ब्रजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित मंगल भवन में रविवार को पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ. केवल 11 हजार रुपये में ही विवाह के लिए मिलने वाले मंगल भवन को किसी दुल्हन की तरह रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था. इसके बाद जब जोड़े यहां पहुंचे तो उन्होंने मेयर प्रमिला पाण्डेय से मुलाकात की. मेयर ने बिना देरी के हीं जोड़ों के पैर छूकर सभी का आशीर्वाद लिया. साथ ही सभी जोड़ों बधाई दी. मेयर ने कहा अब 11 जोड़ों से शुरुआत की है, जो जल्द 11 लाख जोड़ों तक पहुंचेगी. मेयर प्रमिला पाण्डेय बोलीं इस मंगल भवन का निर्माण केवल अल्प आय वर्ग के लिए हुआ है. यहां जो इस तरह के परिवार आएंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे.
मेरा सपना था, कानपुर में मंगल भवन बने: मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, मेरा सपना था कि कानपुर में मंगल भवन भी बने. आज वो सपना पूरा हो गया. हर गरीब के लिए मंगल भवन के द्वार हमेशा खुले हैं. कार्यक्रम में उप्र महिला कल्याण निगम की निदेशक कमलावती सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे.
उपहार मिले तो चेहरे खिले: जैसे हीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जोड़ों को मेयर व पार्षदों की ओर से उपहार दिये गए तो उनके चेहरे खिल गए. सभी जोड़ों ने उपहार लेकर मेयर को धन्यवाद दिया. साथ हीं कहा, मंगल भवन में इस तरह हुए कार्यक्रम से उनकी शादी यादगार बन गयीं.
