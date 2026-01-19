ETV Bharat / state

कानपुर में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मेयर ने कही ये बात...

पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया आयोजन, मंगल भवन में किया गया आयोजन.

11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम
11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के ब्रजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित मंगल भवन में रविवार को पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित हुआ. केवल 11 हजार रुपये में ही विवाह के लिए मिलने वाले मंगल भवन को किसी दुल्हन की तरह रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था. इसके बाद जब जोड़े यहां पहुंचे तो उन्होंने मेयर प्रमिला पाण्डेय से मुलाकात की. मेयर ने बिना देरी के हीं जोड़ों के पैर छूकर सभी का आशीर्वाद लिया. साथ ही सभी जोड़ों बधाई दी. मेयर ने कहा अब 11 जोड़ों से शुरुआत की है, जो जल्द 11 लाख जोड़ों तक पहुंचेगी. मेयर प्रमिला पाण्डेय बोलीं इस मंगल भवन का निर्माण केवल अल्प आय वर्ग के लिए हुआ है. यहां जो इस तरह के परिवार आएंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे.

मेरा सपना था, कानपुर में मंगल भवन बने: मेयर प्रमिला पांडेय ने कहा, मेरा सपना था कि कानपुर में मंगल भवन भी बने. आज वो सपना पूरा हो गया. हर गरीब के लिए मंगल भवन के द्वार हमेशा खुले हैं. कार्यक्रम में उप्र महिला कल्याण निगम की निदेशक कमलावती सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे.

11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम (Video Credit; ETV Bharat)

उपहार मिले तो चेहरे खिले: जैसे हीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जोड़ों को मेयर व पार्षदों की ओर से उपहार दिये गए तो उनके चेहरे खिल गए. सभी जोड़ों ने उपहार लेकर मेयर को धन्यवाद दिया. साथ हीं कहा, मंगल भवन में इस तरह हुए कार्यक्रम से उनकी शादी यादगार बन गयीं.

यह भी पढ़ें: निवेश करना जोखिम है, पर लंबी अवधि और विश्वनीय कंपनियों में निवेश बेहतर है:एनएसई सीईओ

यह भी पढ़ें: कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप; छह पार्षदों ने अब मेयर प्रमिला पांडेय के खिलाफ खोला मोर्चा

TAGGED:

MANGAL BHAWAN IN KANPUR
KANPUR MAYOR PRAMILA PANDEY
MAYOR PRAMILA PANDEY
UP NEWS
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.