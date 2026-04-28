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कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा, अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर

कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सरगुजा : पटाखा गोदाम विस्फोट के आरोपी कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा कसता चला जा रहा है. जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के भातू पारा तालाब निगम के नाले से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है. राजस्व अमला नगर निगम की टीम के साथ ये कार्रवाई कर रहा है. नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप मौके पर मौजूद हैं.

कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यापारी से होगी वसूली

तालाब और प्राकृतिक जल श्रोत की खुदाई में आने वाला खर्च भी नगर निगम व्यापारी से वसूलने की बात कर रहा है. बड़ी बात ये है कि हाल ही में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग के मामले में विवादों में घिरे कारोबारी मुकेश अग्रवाल ने ही कब्जा किया था.यह कब्जा न सिर्फ निगम के तालाब पर किया जा रहा था बल्कि शहर के प्राकृतिक जल स्रोत को भी बाधित कर दिया गया था. इस मामले मे स्थानीय निवासी इंदर भगत ने कहा कि वर्षों पुराने इस तालाब में मिट्टी डालकर मुकेश अग्रवाल इसे पाट रहे हैं.