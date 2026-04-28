कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा, अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर
अंबिकापुर में कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा कसा है. व्यापारी के कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 28, 2026 at 4:54 PM IST
सरगुजा : पटाखा गोदाम विस्फोट के आरोपी कारोबारी मुकेश अग्रवाल पर प्रशासन का शिकंजा कसता चला जा रहा है. जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के भातू पारा तालाब निगम के नाले से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है. राजस्व अमला नगर निगम की टीम के साथ ये कार्रवाई कर रहा है. नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप मौके पर मौजूद हैं.
व्यापारी से होगी वसूली
तालाब और प्राकृतिक जल श्रोत की खुदाई में आने वाला खर्च भी नगर निगम व्यापारी से वसूलने की बात कर रहा है. बड़ी बात ये है कि हाल ही में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग के मामले में विवादों में घिरे कारोबारी मुकेश अग्रवाल ने ही कब्जा किया था.यह कब्जा न सिर्फ निगम के तालाब पर किया जा रहा था बल्कि शहर के प्राकृतिक जल स्रोत को भी बाधित कर दिया गया था. इस मामले मे स्थानीय निवासी इंदर भगत ने कहा कि वर्षों पुराने इस तालाब में मिट्टी डालकर मुकेश अग्रवाल इसे पाट रहे हैं.
पहले तो धीरे-धीरे साल में कुछ हिस्से में मिट्टी डाली जाती थी,लेकिन इस समय बहुत तेजी से मिट्टी डालने का काम हो रहा था. इस तालाब में शहर का पानी आकर इकट्ठा होता था. उस मार्ग को भी बंद कर दिया गया है.जिससे यह तालाब एक साल में सूख जाता. हम लोगों ने इसकी शिकायत सरगुजा कलेक्टर से की थी और आज कार्रवाई हो रही है - इंदर गुप्ता, स्थानीय निवासी
इस मामले में निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने बताया कि यहां पर तालाब और प्राकृतिक जल श्रोत के मार्ग पर अतिक्रमण किया जा रहा था. आज राजस्व और निगम का अमला यहां पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है. मिट्टी निकाली जा रही है, इस काम में जो खर्चा हो रहा है वो भी हम संबंधित लोगों से वसूलेंगे.
कौन है मुकेश अग्रवाल ?
मुकेश अग्रवाल सरगुजा संभाग के बड़े कारोबारी हैं. जो पूरे संभाग में पटाखा और प्लास्टिक के होलसेल का काम देखते हैं.सरगुजा में बारूद के स्टोर का लाइसेंस भी मुकेश अग्रवाल के नाम पर है.वहीं संभाग के सबसे बड़े लग्जरी होटल पर्पल ऑर्चिड के मालिक भी मुकेश ही हैं.
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