ETV Bharat / state

वाराणसी में 2 साल के बच्चे में मिला कोरोना वायरस, तेज बुखार आने पर प्राइवेट अस्पताल में किया गया भर्ती

बच्चे का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है. बच्चे को क्वॉरंटाइन किया गया है.

दो साल के बच्चे में कोरोना की पुष्टि.
दो साल के बच्चे में कोरोना की पुष्टि. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : मौसम बदलने के साथ ही एक बार फिर से कोरोना वायरस अपना पांव पसारने लगा है. वाराणसी में पिछले दिनों एक 27 साल के युवक और बलिया के एक अन्य युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद अब दो साल के बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है. बच्चे का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है. बच्चे को क्वॉरंटाइन किया गया है.

बच्चे को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था. अस्पताल प्रबंधन ने आरटी पीसीआर करवाया, जिसमें जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है.

आरटी पीसीआर में हुई पुष्टि : डॉ. आलोक भारद्वाज ने बताया कि बच्चा उन्हीं के अंडर में एडमिट हुआ था. बच्चे की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और बुखार उतर नहीं रहा था. सांस लेने में भी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. जिसके बाद उसका आरटी पीसीआर टेस्ट करवाने का निर्णय लिया गया था.

अलग वार्ड में चल रहा इलाज : जांच रिपोर्ट आने के बाद दो साल के मासूम में वायरस की पुष्टि हुई है. जिसके बाद उसे अलग वार्ड में शिफ्ट करते हुए क्वॉरंटाइन किया गया है. पेरेंट्स को भी जांच करवाने की सलाह दी गई है. उन्होंने बताया कि फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है और इलाज किया जा रहा है, बुखार चढ़ और उतर रहा है. इसलिए निगरानी रखी जा रही है. बच्चा चंदौली का रहने वाला है.

यह भी पढ़ें : त्रिपुरा के DGP ऑफिस में मृत पाए गए, बागपत के गांव बिहारीपुर में पसरा मातम, नीरव मोदी केस में थे जांच अधिकारी

TAGGED:

VARANASI NEWS
CORONAVIRUS DETECTED IN VARANASI
COVID DETECTED IN A CHILD
वाराणसी में बच्चे में मिला कोरोना
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.