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मक्के से ओवरफ्लो हुआ छिंदवाड़ा, किसान मालामाल, आवक इतनी कि मंडी करनी पड़ी बंद

हर दिन 80 हजार क्विंटल नीलामी के लिए ला रहे किसान ( Etv Bharat Graphics )

छिन्दवाड़ा : कॉर्न सिटी छिंदवाड़ा में मक्के के बंपर उत्पादन ने किसानों को मालामाल कर दिया है. कृषि उपज मंडी कुसमैली में हालात ये हैं कि हर दिन 80 हजार क्विंटल मक्का बेचने के लिए किसान पहुंच रहे हैं. मंडी में अनाज रखने की जगह तक नहीं बची है. ऐसे में कई किसानों को सड़क पर मक्के का ढेर लगाकर नीलामी में शामिल होना पड़ रहा है.

मंडी में जगह नहीं, सड़क पर मक्के के ढेर (Etv Bharat Graphics) छिंदवाड़ा में मक्का ने किया मालामाल कॉर्न सिटी के नाम से देश भर में पहचान बना चुका छिंदवाड़ा का किसान इस बार मालामाल है, क्योंकि मक्के की फसल को जिस तरह की बारिश की जरूरत होती है उस हिसाब से बारिश हुई. ऐसे में छिंदवाड़ा में मक्के का उत्पादन बंपर हुआ है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि उपज मंडी कुसमैली में हर दिन 70 से 80 हजार क्विंटल मक्का बेचने के लिए मंडी में आ रहा है और इसे रखने के लिए व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं. किसानों को सड़क के किनारे ढेर लगाकर मक्का नीलाम करना पड़ रहा है.