नए साल के जश्न को लेकर कॉर्बेट प्रशासन का बड़ा एक्शन,नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ( Photo- ETV Bharat )

रामनगर: नववर्ष और 31 दिसंबर के जश्न को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा सभी रिसॉर्ट, होटल कारोबारियों और आमजन के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि कॉर्बेट क्षेत्र और उसके आसपास ध्वनि प्रदूषण को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यू ईयर और 31 दिसंबर के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक कॉर्बेट क्षेत्र में पहुंचते हैं, ऐसे में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है. बिंदर पाल सिंह ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से बाहर 500 मीटर तक का क्षेत्र राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत साइलेंट ज़ोन घोषित है. पार्क वार्डन ने कहा कि कॉर्बेट सीमा से 500 मीटर के भीतर स्थित सभी रिसॉर्ट और होटल को तय समय और निर्धारित डेसिबल मानकों का सख्ती से पालन करना होगा, यदि कोई रिसॉर्ट या होटल नियमों के विपरीत तेज आवाज में डीजे, संगीत या अन्य ध्वनि उपकरणों का उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नए साल के जश्न के लिए तैयार रिसॉर्ट (Photo- ETV Bharat)