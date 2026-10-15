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खुशखबरी! पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट का बिजरानी जोन, पहले दिन ही सैलानियों में दिखा जबरदस्त उत्साह

पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट का बिजरानी जोन ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. मानसून के चलते बंद किया गया कॉर्बेट का प्रसिद्ध बिजरानी पर्यटन जोन आज यानी 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. पहले ही दिन बिजरानी जोन में पर्यटकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. आलम यह रहा कि सुबह और शाम दोनों पालियों के सभी सफारी स्लॉट पहले ही बुक हो गए. अब पर्यटकों को जंगल की खूबसूरती के बीच बाघ और अन्य वन्यजीवों के दीदार का इंतजार है. बिजरानी जोन के खुलने से जहां पर्यटन गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं रामनगर के पर्यटन कारोबारियों को भी अच्छे सीजन की उम्मीद जगी है.

नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध बिजरानी पर्यटन जोन आज सुबह विधिवत रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया. इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह, रेंज अधिकारी नवीन पांडे और रेंज अधिकारी ललित आर्या समेत वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों की जीपों को जंगल सफारी के लिए रवाना किया. लंबे इंतजार के बाद सफारी शुरू होने से पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दिया. देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीवों को करीब से देखने की उम्मीद के साथ सफारी पर निकले.