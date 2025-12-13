कॉर्बेट में वॉकी टॉकी के साथ पर्यटक ने की सफारी, 6 महीने के लिए लगा प्रतिबंध, जानिये वजह
पर्यटकों को सफारी के दौरान संचार उपकरण, वॉकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 4:54 PM IST
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के झिरना पर्यटन जोन में सफारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर लखनऊ निवासी एक पर्यटक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. बाघ देखने के उद्देश्य से अवैध रूप से वॉकी-टॉकी ले जाने के मामले में कॉर्बेट प्रशासन ने उक्त पर्यटक को छह माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. अब वह अगले छह महीनों तक कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के किसी भी पर्यटन ज़ोन में सफारी या नाइट स्टे नहीं कर सकेगा.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह ने बताया 10 दिसंबर को झिरना पर्यटन जोन में सफारी के दौरान एक पर्यटक समूह के पास वॉकी-टॉकी होने की सूचना मिली. यह समूह सफारी वाहन से जंगल भ्रमण पर गया हुआ था. सूचना मिलते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए.
पार्क वार्डन ने बताया जांच की जिम्मेदारी आरो इको टूरिज्म को सौंपी गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पर्यटक ने सफारी के दौरान अवैध रूप से वॉकी-टॉकी अपने पास रखा था. यह कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व की निर्धारित पर्यटन गाइडलाइन और नियमावली का सीधा उल्लंघन है. पार्क प्रशासन ने पहले से ही स्पष्ट किया है कि पर्यटकों को सफारी के दौरान किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, वॉकी-टॉकी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की सुरक्षा और जंगल की शांति प्रभावित हो सकती है.
बिंदरपाल सिंह ने बताया नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए संबंधित पर्यटक को छह माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इस अवधि में वह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के किसी भी पर्यटन ज़ोन में न तो सफारी कर सकेगा और न ही नाइट स्टे की अनुमति मिलेगी. कॉर्बेट प्रशासन ने सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे जंगल भ्रमण के दौरान तय नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें. नियमों का उल्लंघन न केवल कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करता है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए भी खतरा पैदा करता है. इसलिए उक्त लखनऊ के पर्यटक को 6 माह के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है.
