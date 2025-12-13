ETV Bharat / state

कॉर्बेट में वॉकी टॉकी के साथ पर्यटक ने की सफारी, 6 महीने के लिए लगा प्रतिबंध, जानिये वजह

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के झिरना पर्यटन जोन में सफारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर लखनऊ निवासी एक पर्यटक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. बाघ देखने के उद्देश्य से अवैध रूप से वॉकी-टॉकी ले जाने के मामले में कॉर्बेट प्रशासन ने उक्त पर्यटक को छह माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. अब वह अगले छह महीनों तक कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के किसी भी पर्यटन ज़ोन में सफारी या नाइट स्टे नहीं कर सकेगा.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह ने बताया 10 दिसंबर को झिरना पर्यटन जोन में सफारी के दौरान एक पर्यटक समूह के पास वॉकी-टॉकी होने की सूचना मिली. यह समूह सफारी वाहन से जंगल भ्रमण पर गया हुआ था. सूचना मिलते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए.

पार्क वार्डन ने बताया जांच की जिम्मेदारी आरो इको टूरिज्म को सौंपी गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पर्यटक ने सफारी के दौरान अवैध रूप से वॉकी-टॉकी अपने पास रखा था. यह कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व की निर्धारित पर्यटन गाइडलाइन और नियमावली का सीधा उल्लंघन है. पार्क प्रशासन ने पहले से ही स्पष्ट किया है कि पर्यटकों को सफारी के दौरान किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, वॉकी-टॉकी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की सुरक्षा और जंगल की शांति प्रभावित हो सकती है.