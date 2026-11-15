ETV Bharat / state

पर्यटकों का इंतजार खत्म! खुल गया कॉर्बेट का ढिकाला जोन, जंगल सफारी का जबरदस्त क्रेज

ढिकाला जोन जंगल सफारी शुरू ( ETV Bharat )

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सबसे लोकप्रिय और रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन के दरवाजे छह महीने बाद पर्यटकों के लिए खुल गए हैं. मानसून सीजन के बाद 15 नवंबर की सुबह ढिकाला में एक बार फिर जंगल सफारी का रोमांच लौट आया. सुबह ठीक 6 बजकर 30 मिनट पर धनगढ़ी गेट से पहली सफारी को हरी झंडी दिखाकर जंगल के भीतर रवाना किया गया.

खास बात यह है कि आज से ही पर्यटकों को डे सफारी के साथ-साथ जंगल के बीच बने वन विश्राम गृहों में रात्रि विश्राम की सुविधा भी शुरू हो जाएगी. पहले ही दिन देश-विदेश से पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. ढिकाला में रात्रि विश्राम के लिए 20 जनवरी 2027 तक की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है.