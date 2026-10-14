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15 नवंबर से खुलेगा ढिकाला पर्यटन जोन, 21 दिसंबर तक बुकिंग फुल, पर्यटकों में जबरदस्त क्रेज

ढिकाला पर्यटन जोन ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे लोकप्रिय ढिकाला पर्यटन जोन को लेकर पर्यटकों में ऐसा जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है कि मानसून के बाद जोन खुलने से पहले ही यहां रात्रि विश्राम के लिए 21 दिसंबर 2026 तक की बुकिंग फुल हो चुकी है. 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे ढिकाला जोन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही पर्यटकों ने कमरों की बुकिंग के लिए होड़ लगा दी. पहले स्लॉट में 15 से 21 नवंबर तक के सभी कमरे बुक हो गए, जबकि दूसरे स्लॉट में 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक की बुकिंग भी पहले ही दिन पूरी तरह फुल हो गई.

ढिकाला जोन खुलने से पहले ही अगले 45 दिनों तक रात्रि विश्राम के लिए पर्यटकों को जगह मिलना मुश्किल हो गया है. ढिकाला के जंगल, विशाल घासभूमियां, रामगंगा नदी और बाघ समेत वन्यजीवों के दीदार की उम्मीद इस जोन को पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय बनाती है. उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश-विदेश में वन्यजीव पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है. कॉर्बेट के तमाम पर्यटन जोनों में ढिकाला की अपनी अलग पहचान है, यहां की विशाल घासभूमियां, जंगलों के बीच बहती रामगंगा नदी, प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों की मौजूदगी पर्यटकों को आकर्षित करती है.