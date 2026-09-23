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मानसून में भी कॉर्बेट का जादू कायम, धनगढ़ी सेंटर से बंपर कमाई, देखें आंकड़े

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ( ETV Bharat )

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बरसात के मौसम में भले ही कई पर्यटन जोन बंद रहते हों, लेकिन कॉर्बेट नगरी रामनगर पहुंचने वाले पर्यटकों का वन्यजीवों के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है. इसका अंदाजा धनगढ़ी स्थित कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं म्यूजियम में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या से लगाया जा सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जून से अगस्त 2026 तक महज तीन महीनों में 40 हजार 283 पर्यटक इस केंद्र का दीदार कर चुके हैं. इनमें 40 हजार 282 पर्यटक शामिल हैं. इन पर्यटकों से वन विभाग को कुल 35 लाख 10 हजार 550 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मुख्य प्रवेश द्वार धनगढ़ी रामनगर-रानीखेत मार्ग पर रामनगर से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यही वह स्थान है जहां पर्यटकों को कॉर्बेट के जंगल और यहां की समृद्ध जैव विविधता को करीब से समझने का अवसर मिलता है. धनगढ़ी में वन्यजीवों से जुड़ा संग्रहालय मौजूद है. यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. दरअसल ढिकाला पर्यटन जोन 15 जून के बाद मानसून अवधि के चलते बंद रहता है. 15 नवंबर से फिर खुलता है. ऐसे में बरसात के दौरान जंगल सफारी के विकल्प सीमित होने के बावजूद पर्यटक कॉर्बेट की जानकारी हासिल करने और वन्यजीवों की दुनिया को समझने के लिए धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर पहुंच रहे हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन के संचालन की अवधि 15 नवंबर से 15 जून है. 15 जून को बरसात के चलते पर्यटकों की सुरक्षा के चलते इस जोन को बंद कर दिया जाता है.