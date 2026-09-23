मानसून में भी कॉर्बेट का जादू कायम, धनगढ़ी सेंटर से बंपर कमाई, देखें आंकड़े
धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर में तीन माह में 40 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं. जिससे 35 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 5:34 PM IST
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बरसात के मौसम में भले ही कई पर्यटन जोन बंद रहते हों, लेकिन कॉर्बेट नगरी रामनगर पहुंचने वाले पर्यटकों का वन्यजीवों के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है. इसका अंदाजा धनगढ़ी स्थित कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं म्यूजियम में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या से लगाया जा सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जून से अगस्त 2026 तक महज तीन महीनों में 40 हजार 283 पर्यटक इस केंद्र का दीदार कर चुके हैं.
इनमें 40 हजार 282 पर्यटक शामिल हैं. इन पर्यटकों से वन विभाग को कुल 35 लाख 10 हजार 550 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मुख्य प्रवेश द्वार धनगढ़ी रामनगर-रानीखेत मार्ग पर रामनगर से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यही वह स्थान है जहां पर्यटकों को कॉर्बेट के जंगल और यहां की समृद्ध जैव विविधता को करीब से समझने का अवसर मिलता है. धनगढ़ी में वन्यजीवों से जुड़ा संग्रहालय मौजूद है. यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
दरअसल ढिकाला पर्यटन जोन 15 जून के बाद मानसून अवधि के चलते बंद रहता है. 15 नवंबर से फिर खुलता है. ऐसे में बरसात के दौरान जंगल सफारी के विकल्प सीमित होने के बावजूद पर्यटक कॉर्बेट की जानकारी हासिल करने और वन्यजीवों की दुनिया को समझने के लिए धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर पहुंच रहे हैं. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन के संचालन की अवधि 15 नवंबर से 15 जून है. 15 जून को बरसात के चलते पर्यटकों की सुरक्षा के चलते इस जोन को बंद कर दिया जाता है.
कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व धनगढ़ी का इंटरप्रिटेशन सेंटर महज एक सामान्य म्यूजियम नहीं है. यहां कॉर्बेट के अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीवों से जुड़ी ट्रॉफीज, बाघ और अन्य वन्यजीवों की जानकारी के साथ-साथ जंगल के प्राकृतिक वातावरण को समझाने वाली प्रदर्शनी लगाई गई है. यहां पक्षियों और वन्यजीवों की आवाजें सुनने, नाइट फॉरेस्ट का अनुभव लेने और 3-डी थिएटर के माध्यम से वन्यजीवों से जुड़ी जानकारी हासिल करने की सुविधा भी है. मानसून के जंगल की बारिश और वन्यजीवों की आवाजों का अनुभव कराने वाली विशेष प्रस्तुति भी सेंटर की खासियत है
कॉर्बेट नेशनल पार्क के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2026 में 16,905 पर्यटक पहुंचे. इससे 14 लाख 66 हजार 175 रुपये राजस्व मिला. जुलाई में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 20,208 पहुंची. जिनसे 17 लाख 50 हजार 475 रुपये की आय हुई. वहीं अगस्त में 3,170 पर्यटक इंटरप्रिटेशन सेंटर पहुंचे. जिससे 2 लाख 93 हजार 900 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ.तीन महीने में 40,283 पर्यटकों की आमद और 35.10 लाख रुपये से अधिक राजस्व इस बात का संकेत है कि कॉर्बेट केवल जंगल सफारी का नाम नहीं, बल्कि वन्यजीव, प्रकृति और संरक्षण को समझने का भी एक बड़ा केंद्र है.
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