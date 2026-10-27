दीपावली पर उल्लू के शिकार की आशंका, हिफाजत करने में जुटा कॉर्बेट प्रशासन
हर साल दीपावली त्योहार आते ही उल्लुओं की जान पर आफत आ जाती है. जिसके लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कमर कस ली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:40 PM IST
रामनगर: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है. दीपावली पर मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की बलि देने से सुख-समृद्धि मिलने जैसी भ्रामक मान्यताओं के चलते उल्लुओं के शिकार और तस्करी की आशंका बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने निगरानी और गश्त तेज कर दी है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और बेजुबान पक्षियों की रक्षा करने की अपील की गई है.
दीपावली रोशनी खुशियों और समृद्धि का त्योहार है, लेकिन कुछ अंधविश्वासी मान्यताएं बेजुबान वन्यजीवों के लिए खतरा बन जाती हैं. उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसी आस्था की आड़ में कुछ लोग उल्लू की बलि देने से धन-समृद्धि मिलने जैसी भ्रामक धारणाओं पर विश्वास करते हैं. इसी वजह से दीपावली के आसपास उल्लुओं के अवैध शिकार और तस्करी की आशंका बनी रहती है. वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन सतर्क हो गया है,पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह ने बताया कि वन क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है.
खासतौर पर पार्क की दक्षिणी सीमा पर निगरानी और मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. कॉर्बेट प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के नाम पर किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा न दें. उल्लू समेत किसी भी वन्यजीव का शिकार करना या उसकी तस्करी करना कानूनन अपराध है. वन्यजीव प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है.
संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार निगरानी की जा रही है. यदि इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है, तो वन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले दस वर्षों के दौरान इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है.
-बिंदर पाल सिंह, पार्क वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-
इस दिवाली संकल्प लें कि खुशियों के इस पर्व पर किसी बेजुबान की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे,अंधविश्वास नहीं जागरूकता अपनाएं और प्रकृति के अनमोल जीवों की रक्षा में अपना योगदान दें.
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