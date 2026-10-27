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दीपावली पर उल्लू के शिकार की आशंका, हिफाजत करने में जुटा कॉर्बेट प्रशासन

दीपावली पर उल्लुओं पर संकट ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: दीपावली का पर्व नजदीक आते ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है. दीपावली पर मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की बलि देने से सुख-समृद्धि मिलने जैसी भ्रामक मान्यताओं के चलते उल्लुओं के शिकार और तस्करी की आशंका बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने निगरानी और गश्त तेज कर दी है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखी जा रही है. साथ ही लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और बेजुबान पक्षियों की रक्षा करने की अपील की गई है.

दीपावली रोशनी खुशियों और समृद्धि का त्योहार है, लेकिन कुछ अंधविश्वासी मान्यताएं बेजुबान वन्यजीवों के लिए खतरा बन जाती हैं. उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसी आस्था की आड़ में कुछ लोग उल्लू की बलि देने से धन-समृद्धि मिलने जैसी भ्रामक धारणाओं पर विश्वास करते हैं. इसी वजह से दीपावली के आसपास उल्लुओं के अवैध शिकार और तस्करी की आशंका बनी रहती है. वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन सतर्क हो गया है,पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह ने बताया कि वन क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है.