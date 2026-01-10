ETV Bharat / state

बूंदी में ‎एक रात में 50 दुकानों से एसी के कॉपर वायर चोरी, गुस्साए व्यापारियों का पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम

पुलिस अधिकारी को​ रिपोर्ट देते व्यापारी ( ETV Bharat Bundi )