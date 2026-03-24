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रांची में बिजली ग्रिड में बड़ी चोरी, ट्रांसफार्मर से एक हजार किलो कॉपर कॉइल उड़ा ले गए चोर

​रांची: जिले के पिठोरिया स्थित बिजली ग्रिड में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. अज्ञात चोरों के द्वारा एक हजार किलो कॉपर कॉइल चोरी कर लिया गया है. कॉपर कॉइल काफी महंगा होता है और बिजली ट्रांसफार्मर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है.

क्या है पूरा मामला

रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कान्दू बिजली ग्रिड में सोमवार की देर रात बेखौफ चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है. अज्ञात चोरों ने सब स्टेशन के SST 33/.4KV ट्रांसफार्मर्स को निशाना बनाते हुए लगभग 1000 किलो कॉपर कॉइल काटकर अपने साथ ले गए. चोरी की वारदात रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है.

मामले की जानकारी मिलने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप बच गया. इतने बड़े पैमाने पर कॉपर कॉइल की चोरी ने बिजली ग्रिड की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 1000 कॉपर कॉइल की कीमत 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

बड़ी चोरी की सूचना मिलते ही हेड क्वार्टर वन डीएसपी अमर कुमार पांडे, इंस्पेक्टर असित मोदी और थाना प्रभारी सतीश पांडे दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई. वहीं, सुराग हासिल करने के लिए एफएसएल को भी बुलाया गया है.