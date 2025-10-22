ETV Bharat / state

हद है भई! दादरी में ट्रांसफार्मर का 'दिल' हुआ चोरी, चोरों की हरकत कैमरे में कैद! देखें वीडियो

चरखी दादरी में ट्रांसफार्मर का दिल चोरी का वीडियो सामने आया है. अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें..

ADRI TRANSFORMER HEART STOLEN
दादरी में ट्रांसफार्मर का 'दिल' चोरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चरखी दादरी: दादरी शहर की प्रेमनगर कॉलोनी में देर रात एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई है. यहां दो चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर से तांबे की क्वायल (जिसे ट्रांसफार्मर का ‘दिल’ कहा जाता है) उसी को चुराकर फरार हो गए. चोरों की यह करतूत आसपास के लोगों ने कैमरे में कैद कर ली. अब वीडियो सामने आने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं.

60 मिनट में ट्रांसफार्मर खोलकर उड़ा ले गए ‘दिल’: दरअसल, शहर के प्रेमनगर कॉलोनी में लगे 16 केवी क्षमता के ट्रांसफार्मर को चोरों ने करीब एक घंटे में खोलकर उसकी कांसे की क्वायल निकाल ली और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. यह ट्रांसफार्मर करीब 70,000 रुपये का था. इस चोरी के कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई.

दादरी में ट्रांसफार्मर का 'दिल' हुआ चोरी (Etv Bharat)

चोरों का वीडियो आया सामने: वहीं, घटना के दौरान चोरों की सारी हरकतें आस-पास में रहने वाले लोगों ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दो युवक रात के अंधेरे में ट्रांसफार्मर से तांबे की क्वायल निकाल रहे हैं.

निगम ने दी पुलिस को शिकायत: इधर, घटना की जानकारी मिलने पर बिजली निगम के एसडीओ गौरव कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस को शिकायत दी गई है. चोरी की पुष्टि हो चुकी है.निगम की ओर से पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

जांच में जुटी पुलिस: शिकायत के बाद पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है. पुलिस की मानें तो चोर ट्रांसफार्मर की संरचना और तकनीक से अच्छी तरह परिचित थे, तभी इतनी आसानी से चोरी को अंजाम दिया गया.

स्थानीय लोगों में नाराजगी: रिहायशी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तांबा चोरी की यह घटना लोगों में दहशत और नाराजगी का कारण बन गई है. नागरिकों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: करनाल में 3-4 नवंबर को होगा जिला स्तरीय युवा महोत्सव: 15 से 29 वर्ष तक के युवा ले सकेंगे भाग, ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

TAGGED:

DADRI TRANSFORMER COILS STOLEN
दादरी में ट्रांसफार्मर का दिल चोरी
ट्रांसफार्मर तांबे की क्वायल चोरी
CHARKHI DADRI TRANSFORMER STOLEN
DADRI TRANSFORMER HEART STOLEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.