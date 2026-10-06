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बीएचयू में बनाई गई कोआर्डिनेशन कमेटी, छात्र समूहों की 20 समस्याओं का होगा समाधान

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में अब छात्रों की समस्याओं का निदान जल्द होगा. इसके लिए बीएचयू में कोआर्डिनेशन कमेटी ऑन स्टूडेंट मैटर्स (सीसीएसएम) का गठन किया है. इसमें मेस, परीक्षा, वाहन संचालन, लाइटिंग, कनेक्टिविटी सहित 20 समस्याओं का समाधान होगा. ऐसा पहली बार है कि देश के किसी विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं को देखकर ऐसा कदम उठाया गया है.