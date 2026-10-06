बीएचयू में बनाई गई कोआर्डिनेशन कमेटी, छात्र समूहों की 20 समस्याओं का होगा समाधान
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि परिसर में बेहतर संवाद कायम किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:54 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में अब छात्रों की समस्याओं का निदान जल्द होगा. इसके लिए बीएचयू में कोआर्डिनेशन कमेटी ऑन स्टूडेंट मैटर्स (सीसीएसएम) का गठन किया है. इसमें मेस, परीक्षा, वाहन संचालन, लाइटिंग, कनेक्टिविटी सहित 20 समस्याओं का समाधान होगा. ऐसा पहली बार है कि देश के किसी विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं को देखकर ऐसा कदम उठाया गया है.
कुलसचिव शिक्षण कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. जिसमें बताया गया कि छात्र समूह सुरक्षा, खेल मैदान, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, रखरखाव, स्वच्छता, लाइटिंग व्यवस्था, उद्यान, परिसर में वाहन संचालन, शैक्षणिक नियम, परीक्षा संबंधी मामले, छात्रावासों में मेस की व्यवस्था, पेयजल, उद्यानिकी और अनुशासन के मामलों पर अपनी बात कह सकते हैं.
ऐसे मामलों के लिए एक सुव्यवस्थित सिस्टम की समिति होगी. समिति का अध्यक्ष लोकपाल का दायित्व निभा रहे प्रो. एसएम सिंह को बनाया गया है. मनोविज्ञान विभाग के प्रो. राकेश पांडेय, बीएचयू के पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. एसपी सिंह और पूर्व छात्र अधिष्ठाता प्रो. एके नेमा सदस्य होंगे. समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से एक साल का होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकेगा.
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि परिसर में बेहतर संवाद कायम किया जाएगा. छात्रों और विश्वविद्यालय के कई कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय बनाएगी. विश्वविद्याल के पीआरओ राजेश सिंह ने बताया कि इस समिति का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि छात्रों की हर बात ध्यान से सुनी जाए और हर समस्या का समाधान आपसी बातचीत, विश्वास और सहयोग से निकले. समिति संबंधित छात्र समूह से खुला और सार्थक संवाद कर उनकी चिंताओं, मांगों और धारणाओं को समझेगी. इसके बाद वह संबंधित कार्यालयों, विभागों, संकायों और संस्थानों से संवाद कर उनका पक्ष जानेगी.
उन्होंने बताया कि समिति छात्रों के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय की इकाइयों की कार्यप्रणाली में सुधारों के लिए अनुशंसा करेगी. समस्याओं के समाधान में शिक्षकों, शोध पर्यवेक्षकों, वार्डन, प्रॉक्टोरियल बोर्ड, विभागाध्यक्षों और संकाय प्रमुखों का सहयोग लिया जाएगा. समिति के सदस्य व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों रूपों में कार्य करेंगे. जरूरत पड़ी तो समिति अपनी अनुशंसा कुलपति को प्रस्तुत करेगी.
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