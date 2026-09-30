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DAV कॉलेज छात्रसंघ चुनाव, कांग्रेस ने BJP पर लगाया सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप, कोर्ट जा सकता है विपक्ष!

कांग्रेस की बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी ने देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन चुनाव का रिव्यू किया.

DAV PG College Election
कांग्रेस ने BJP पर लगाया सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप (VIDEO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2026 at 5:13 PM IST

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देहरादून: कांग्रेस ने देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के दौरान उत्पन्न परिस्थितियां और चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा की. इसको लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र पोखरियाल ने की.

समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि, छात्रसंघ चुनाव जैसे लोकतांत्रिक और महत्वपूर्ण मंच पर जिस तरह प्रशासन पर दबाव बनाए जाने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किए जाने के आरोप सामने आए हैं, वे अत्यंत गंभीर है. छात्रसंघ चुनाव युवाओं को लोकतंत्र की मूल भावना से जोड़ने का माध्यम है. इसलिए चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और दबावमुक्त होना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा सरकार ने प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

कांग्रेस ने BJP पर लगाया सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप (VIDEO-ETV Bharat)

वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि, सत्ता के प्रभाव, धनबल या प्रशासनिक दबाव के माध्यम से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के लिए ठीक नहीं है. चुनाव की मतगणना के दौरान भी जिस प्रकार की घटना सामने आईं और कथित रूप से भाजपा के एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से मतगणना स्थल पर अव्यवस्था उत्पन्न की गई, उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप गंभीर हैं.

यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी पक्ष या फिर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. समन्वय समिति पूरे प्रकरण के सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी कानूनी राय ली जा रही है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश मिलने के बाद इस मामले में आगे की रणनीति तय की जाएगी.
-वीरेंद्र पोखरियाल, अध्यक्ष, समन्वय समिति-

वीरेंद्र ने स्पष्ट कहा कि, डीएवी पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव से जुड़े पूरे प्रकरण को कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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