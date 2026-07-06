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सहकारिता किसानों की समृद्धि का नया आधार बनेगी: विजय शर्मा

कवर्धा: डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज अपने गृहजिले के दौरे पर रहे. विजय शर्मा यहां आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन पर जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी में शामिल हुए. विजय शर्मा ने आयोजन के दौरान किसानों को कृषि ऋण और मत्स्य पालन सामग्री भी बांटी.

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण

दरअसल, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक आयोजित सहकारिता सप्ताह का समापन रविवार को पीजी कॉलेज डोम, कवर्धा में जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी के साथ हुआ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय ने की, जबकि पंडरिया विधायक भावना बोहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में आयोजन में मौजूद रहीं.

कार्यक्रम में किसानों को सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया. इस अवसर पर आठ किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण एवं मत्स्य पालन के लिए मछली बीज उपलब्ध कराए गए. साथ ही निबंध, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता की 15 विजेता बालिकाओं को सम्मानित किया गया.