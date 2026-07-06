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सहकारिता किसानों की समृद्धि का नया आधार बनेगी: विजय शर्मा

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष होने पर 29 जून से 6 जुलाई तक जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

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डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 6, 2026 at 9:30 PM IST

3 Min Read
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कवर्धा: डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज अपने गृहजिले के दौरे पर रहे. विजय शर्मा यहां आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन पर जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी में शामिल हुए. विजय शर्मा ने आयोजन के दौरान किसानों को कृषि ऋण और मत्स्य पालन सामग्री भी बांटी.

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण

दरअसल, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पांच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई तक आयोजित सहकारिता सप्ताह का समापन रविवार को पीजी कॉलेज डोम, कवर्धा में जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी के साथ हुआ. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय ने की, जबकि पंडरिया विधायक भावना बोहरा विशिष्ट अतिथि के रूप में आयोजन में मौजूद रहीं.

कार्यक्रम में किसानों को सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया. इस अवसर पर आठ किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण एवं मत्स्य पालन के लिए मछली बीज उपलब्ध कराए गए. साथ ही निबंध, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता की 15 विजेता बालिकाओं को सम्मानित किया गया.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat)


सहकारिता सप्ताह का समापन किसी अभियान का अंत नहीं, बल्कि नए संकल्प की शुरुआत है. सहकारिता को केवल धान खरीदी और बैंकिंग तक सीमित न रखकर कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, गैस एजेंसी संचालन सहित अन्य रोजगारमूलक गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. जिले में पहले 90 सहकारी समितियां थीं, जो अब बढ़कर 138 हो गई हैं: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

बनासकांठा के सहकारिता मॉडल का दिया उदाहरण

डिप्टी सीएम ने कबीरधाम के शक्कर कारखाने और गुजरात के बनासकांठा के सहकारिता मॉडल का उल्लेख करते हुए किसानों से सहकारिता को जनआंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया. सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता भारतीय गांवों की परंपरा का हिस्सा रही है, केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसे नई दिशा दी है. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि सहकारिता के विस्तार से पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हो रही है.

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