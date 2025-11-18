ETV Bharat / state

सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने जिलाध्यक्ष को पद से हटाया, महासमुंद में चुना जाएगा नया अध्यक्ष

महासमुंद में चुना जाएगा नया अध्यक्ष : जारी पत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों की सहमति के अनुसार मनीराम कैवर्त को जिलाध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाता है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल प्रदेश संगठन के बैनर तले जारी रहेगी. समिति कर्मचारियों ने बताया कि नया जिला अध्यक्ष का चुनाव मंगलवार को संभाग स्तर पर महासमुंद में किया जाएगा. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर ने भी अपनी ओर से पत्र जारी कर मनीराम कैवर्त को “अनुशासनहीनता” के आधार पर पद से हटाया है. महासंघ ने जिला उपाध्यक्ष रामकुमार साहू को बलौदाबाजार जिला अध्यक्ष का प्रभार सौंपने की घोषणा की है.

जिला उपाध्यक्ष ने जारी किया खंडन : जिला उपाध्यक्ष रामकुमार साहू के मुताबिक मंगलवार सुबह जारी खंडन पत्र में संगठन ने साफ लिखा कि जिलाध्यक्ष मनीराम कैवर्त ने अधिकारियों के दबाव में आकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए, जिससे कोतवाली में बंद दो पदाधिकारियों कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण वर्मा और सहसचिव रोहित यादव को बाहर लाने का प्रयास किया गया. कर्मचारियों ने इसे संगठन की सामूहिक मंशा के खिलाफ माना और नाराजगी जताते हुए जिलाध्यक्ष को मानने से इंकार कर दिया.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार धान खरीदी के बीच जिले में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा घटनाक्रम अब संगठन के भीतर बड़े बदलाव तक पहुंच गया हैं. सोमवार रात सिटी कोतवाली में हुए विवाद और दो पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद सहकारी समिति कर्मचारी संघ, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा ने अपने जिलाध्यक्ष मनीराम कैवर्त को पद से हटा दिया है. संघ ने इसे अनुशासनहीनता माना है और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए नया अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी है.

क्यों की गई गिरफ्तारी : सोमवार शाम जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सहकारी समिति प्रबंधकों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे जिले के समिति कर्मचारी, विक्रेता और प्रबंधन से जुड़े लोग सिटी कोतवाली के बाहर जमा हो गए. देर रात तक प्रदर्शन, नारेबाजी और बातचीत का दौर चलता रहा. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों समिति प्रबंधक कई दिनों से हड़ताल पर थे. कर्मचारियों ने गिरफ्तारी वापस लेने की मांग की और कहा कि जब तक साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी.

नाकेबंदी जैसे माहौल और बढ़ते दबाव को देखते हुए SDM, तहसीलदार और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की गई. दो से तीन घंटे तक बातचीत चली, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन पाई. हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने साफ कहा कि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई कर रहा है, समाधान नहीं दे रहा. उनके मुताबिक, उनकी मांगें महीनों से लंबित हैं, लेकिन सरकार और अधिकारी कार्रवाई के सहारे खरीदी चलवाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है.धनंजय बाघमार सुहेला सोसायटी प्रबंधक ने बताया कि, मांग में कोई निर्णय नही हुआ है.

हम लोग को एक आवेदन बनाकर दिए हैं जिसमें हड़ताल से वापसी के लिए दबाव बना रहे थे और हस्ताक्षर करने के लिए दो आदमी को अंदर किए थे. हम लोग बोले दोनों आदमी को छोड़ दो हमको अंदर कर दो. सहकारी समिति को अस्मा लगा दिए. लेकिन अस्मा नही लगता है. जो सरकार का नौकर होता हैं सरकारी नौकर होता हैं उसमे ESMA लगता हैं- धनंजय बाघमार, सुहेला सोसायटी

क्या है प्रशासन का जवाब : वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी जैसी आवश्यक सेवा को ठप करने और सरकारी व्यवस्था में बाधा डालने पर यह कार्रवाई की गई.इससे पहले भी जिले में 16 विक्रेता और प्रबंधक पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें 13 की सेवा समाप्त कर दी गई है . वहीं 3 के खिलाफ FIR का प्रस्ताव भेजा गया था.SDM बलौदाबाजार प्रकाश चंद्र कोरी ने कहा कि समिति प्रबंधक और कम्प्यूटर ऑपरेटरों की राज्य स्तरीय इनकी 4 मांगे थीं जिसमें वेतन मान था, सूखती का कुछ मैटर था और उनकी वार्ता चल भी रही हैं.



पिछले कई दिनों से ये लोग हड़ताल में थे, और बातचीत हमलोग भी लगातार कर रहे थे. आज उसी परिपेक्ष में बात किए. इनकी कुछ छोटी छोटी स्थानीय समस्या है जिसको कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यह समस्या बहुत वाजिब थी जैसे DO कटना, RO कटना और समय पर उठाव, ट्रांसपोर्टेशन हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं नही हैं.इन सब बातों से सहमत होकर हमको लिखकर दिया है कि मंगलवार से हम काम पर लौटेंगे. कुछ कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे लेकिन बहुत लोग लौट रहे हैं काम पर सहमत होकर- प्रकाश चंद्र कोरी, एसडीएम



आपको बता दें कि धान खरीदी शुरू होते ही जिले में हड़ताल, प्रबंधकों की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी और कार्रवाई के कारण तनाव लगातार बढ़ रहा है. इसी बीच संगठन के भीतर यह बड़ा फैसला हड़ताल की दिशा को और प्रभावित कर सकता है. प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बातचीत जारी है,लेकिन हड़ताल खत्म होने पर अब भी संशय बरकरार है.

