सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने किया धमतरी कलेक्टोरेट का घेराव, बर्खास्तगी के बाद भी गिरफ्तारी का विरोध
सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को रिहा करने की मांग.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 8:55 PM IST
धमतरी: जिले में गुरुवार को सरकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कर्मचारी संघ ने जमकर नारे लगाए. इस दौरान पुलिस की ओर से कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की गई थी वहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया.
गिरफ्तारी का विरोध: सहकारी समिति कर्मचारी संघ का कहना है कि सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू की गिरफ्तारी कर दी गई है. जबकि उन्हें पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था. बर्खास्तगी के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करना न्याय संगत नहीं है इसकी निंदा करते हैं.
लगातार हड़ताल पर हैं कर्मचारी: दरअसल 4 अहम मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन पर है. धान खरीदी के पहले ही दिन यानी 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया था. नरेंद्र साहू छाती उपार्जन केंद्र के प्रबंधक थे.
रिहाई की मांग: छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर एस्मा लागू किया. सहकारी समिति के कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को बर्खास्त करने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. इसी का विरोध वे कर रहे हैं. जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा.
सरकारी समिति के कर्मचारियों ने कहा उनकी चार सूत्रीय मांगे हैं. धान सुखत, कर्मचारी के लिए अनुदान और 50% भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमितीकरण करने की मांग को लेकर वे हड़ताल पर है. इधर धमतरी में एक घंटे तक चले कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन को पुलिस ने समाप्त करवाया.