धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल, कांग्रेस ने दिया प्रदर्शन को समर्थन

हड़तला को कांग्रेस का समर्थन: दुर्ग के मानस भवन के बाहर धरने पर बैठे हड़ताली कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है. पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने धरने पर बैठे सहकारी समिति के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनके आंदोलन को समर्थन दिया. पूर्व गृहमंत्री साहू ने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं वो सही हैं और उनका हम समर्थन करते हैं. शासन को चाहिए की आपकी मांगों पर विचार करे और जायज मांग को पूरा करे.

दुर्ग: प्रदेशभर में एक साथ 15 नवंबर से धान खरीदी होने जा रही है. धान खरीदी को लेकर जहां शासन स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं किसान भी धान खरीदी को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. लेकिन धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सहकारी समिति के कर्मचारियों का दल धरने पर बैठ गया है. अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सहकारी समिति के कर्चमारी चाहते हैं कि हर हाल में उनकी मांग मानी जाए.

हड़ताल पर जिला सहकारी समिति के कर्मचारी: सहकारी समिति के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 नवंबर से जारी है. जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर चार सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांगें

मध्य प्रदेश मे मिल रही 3 लाख प्रबंधकीय अनुदान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रत्येक समितियां को तीन-तीन लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए.

पुनरीक्षित वेतनमान लागू की जाए और 50% समिति कर्मचारियों की भर्ती की जाए.

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2023-24 और 2024- 25 में धान परिवहन के बाद हुई संपूर्ण सुखत को मान्य किया जाए.

सुरक्षा व्यय और फसल बीमा में चार गुना बढ़ोतरी की जाए.

राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 500 ग्राम क्षतिपूर्ति पर 5000 दिया जाए.

सहकारी सोसाइटी कर्मचारी महासंघ लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं. लेकिन अब तक राज्य सरकार ने उनसे चर्चा तक नहीं की. जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कर्मचारी धरने पर बैठे थे, उस समय भाजपा नेताओं जैसे रमन सिंह और विष्णु देव साय ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया था. बीजेपी के लोगों ने मांग पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा था. कांग्रेस सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 200 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की थी, जिससे समितियों का कार्य संचालित हुआ: ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृहमंत्री

''क्राइम कंट्रोल में ये सरकार फेल'': पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अब जब भाजपा सरकार सत्ता में है, तो उसे इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि बंद करना चाहिए, क्योंकि समिति का कार्य बंद रहने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व गृह मंत्री ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि यह सरकार सहकारी समितियों की बजाय शराब दुकानों को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रही है. वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर साहू ने कहा कि भाजपा सरकार की क्राइम पर पकड़ पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिसके कारण अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.