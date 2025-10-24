ETV Bharat / state

धान खरीदी से पहले सहकारी समिति ने खोला मोर्चा, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान

बेमेतरा: जिले में अगले माह 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है लेकिन इस बीच सहकारी समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है. 3 नवंबर से जिले के 129 धान उपार्जन केंद्र के करीब 3500 सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं. इसे लेकर शुक्रवार को कर्मचारी संघ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. संघ ने कलेक्टर रणबीर शर्मा और धान खरीदी से जुड़े विभागों के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

अलग-अलग चरण में आंदोलन: रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक भी हुई. इस बैठक में फैसला हुआ कि, 24 अक्तूबर को जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा. जिसे बेमेतरा में भी किया गया. इसके बाद 28 अक्टूबर को राज्य स्तर में रैली निकाली जाएगी. साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान मांग पूरी नहीं हुई तो तीन नवंबर से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी.

लंबे समय से मांगे नहीं हुई पूरी: बेमेतरा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए संघ के नेताओं ने बताया कि कई बार लिखित मांग पत्र सौंपा गया है. हमारी 4 सूत्रीय मांग पर पहल नहीं की गई है. इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में कार्यरत लगभग 13 हजार कर्मचारियों में शासन-प्रशासन के प्रति असंतोष है.

क्या है मांग और आरोप: कर्मचारियों का कहना है कि, धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की संपूर्ण सुखत राशि समितियों को दी जाए. साथ ही परिवहन में विलंब रोकने के लिए हर हफ्ते संपूर्ण धान परिवहन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति खत्म कर विभागीय रूप से नियमितिकरण किया जाए.

