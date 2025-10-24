धान खरीदी से पहले सहकारी समिति ने खोला मोर्चा, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान
बेमेतरा में भी कलेक्टर को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है.
Published : October 24, 2025 at 8:38 PM IST
बेमेतरा: जिले में अगले माह 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है लेकिन इस बीच सहकारी समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है. 3 नवंबर से जिले के 129 धान उपार्जन केंद्र के करीब 3500 सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं. इसे लेकर शुक्रवार को कर्मचारी संघ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. संघ ने कलेक्टर रणबीर शर्मा और धान खरीदी से जुड़े विभागों के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.
अलग-अलग चरण में आंदोलन: रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की बैठक भी हुई. इस बैठक में फैसला हुआ कि, 24 अक्तूबर को जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा. जिसे बेमेतरा में भी किया गया. इसके बाद 28 अक्टूबर को राज्य स्तर में रैली निकाली जाएगी. साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान मांग पूरी नहीं हुई तो तीन नवंबर से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी.
लंबे समय से मांगे नहीं हुई पूरी: बेमेतरा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए संघ के नेताओं ने बताया कि कई बार लिखित मांग पत्र सौंपा गया है. हमारी 4 सूत्रीय मांग पर पहल नहीं की गई है. इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2058 सहकारी समिति में कार्यरत लगभग 13 हजार कर्मचारियों में शासन-प्रशासन के प्रति असंतोष है.
क्या है मांग और आरोप: कर्मचारियों का कहना है कि, धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की संपूर्ण सुखत राशि समितियों को दी जाए. साथ ही परिवहन में विलंब रोकने के लिए हर हफ्ते संपूर्ण धान परिवहन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति खत्म कर विभागीय रूप से नियमितिकरण किया जाए.
विस्तार से जानिए क्या-क्या है मांग
1. धान खरीदी और भुगतान से जुड़ी मांग
- धान खरीदी वर्ष 2023–24 और 2024–25 में किसानों से धान लेने के बाद जो भी "सूखने का नुकसान (सूखत)" हुआ है, उसे समितियों को पूरा भुगतान किया जाए.
- वर्ष 2024–25 में धान परिवहन का पूरा कार्य समय पर हो, या तो पूरा सूखत भुगतान समिति को मिले या हर हफ्ते पूरा परिवहन हो जाए.
- इस बार कोई "शॉर्टेज" (धान की कमी) न गिनी जाए और "शून्य शॉर्टेज प्रोत्साहन" दिया जाए.
- समितियों को दिए जाने वाले कमीशन, सुरक्षा व्यय आदि बढ़ाए जाएं.
- मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के सरकारी उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को हर महीने 3000 का मानदेय दिया जाए.
- धान खरीदी अधिकारी यह प्रमाणपत्र लिखित में दें कि खरीदी हुई सारी धान का परिवहन और मिलान पूरा हो गया है.
2️. कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति से जुड़ी मांग
- धान खरीदी नीति 2024–25 की धारा 11.3.3 में "आउटसोर्स" से कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की व्यवस्था हटा दी जाए.
- विभाग खुद कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त करे और उन्हें नियमित नौकरी दी जाए.
3️. कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान
- प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, हर समिति को हर साल 3 लाख का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए, जैसे मध्यप्रदेश सरकार करती है.
4️. कर्मचारियों को सुविधाएं और नियमों में सुधार
श्री कांडे कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए.
सेवा नियम 2018 में संशोधन कर कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF), महंगाई भत्ता (DA), और ईएसआईसी जैसी सुविधाएँ दी जाए.
समिति की सीधी भर्ती में वर्तमान कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले.
बीते साल बेमेतरा जिले में 129 खरीदी केंद्र में एक लाख 57 हजार 633 किसान से 9 लाख 37 हजार 107 टन धान की खरीदी हुई है.