Cooperative Sports Competition : सहकारी अधिकारियों ने दिखाया खेल के मैदान पर दम, चूरू को सात मेडल

100 मीटर दौड़, वॉलीबॉल, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई.

Honoring the winners
विजेताओं का सम्मान (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read
बाड़मेर: सहकारी बैंकों की तीन दिवसीय 24वां राज्य स्तरीय को-ऑपरेटिव स्पोर्ट्स प्रतियोगिता (स्पेक्ट्रम) रविवार को संपन्न हुई. बाड़मेर की मेजबानी में सहकारी बैंक कर्मचारियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया. विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी ओर मेडल दिए गए.

मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत में कहा कि बाड़मेर जिले के मेजबानी करने का अवसर मिला, यह हम सबके लिए खुशी की बात है. उन्होंने प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों ओर सहकारी बैंक कर्मचारियों का स्वागत किया. आयोजन अध्यक्ष हरिराम पूनिया ने प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करने वालों का आभार जताया.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer)

स्पेक्ट्रम अध्यक्ष एसएल स्वामी ने बताया कि 1986 से लगातार खेलकूद प्रतियोगिता की जा रही है. पहले दो-तीन साल में एक बार होती थी. अब हर साल हो रही है. पिछले साल जयपुर ने मेजबानी की थी. स्पेक्ट्रम महासचिव संजय पूनिया ने बताया कि उनके चूरू जिले ने टेबल टेनिस में बाजी मारी और गोल्ड जीता. चूरू जिले को विभिन्न प्रतियोगिता में कुल 7 मेडल मिले.

Winners with medals
पदकों के साथ विजेता (ETV Bharat Barmer)

आयोजन सचिव अमराराम चौधरी ने बताया कि स्पेक्ट्रम तथा दी बाड़मेर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के संयुक्त तत्वावधान में बाड़मेर में तीन दिवसीय आयोजन में 100 मीटर दौड़, वॉलीबॉल, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई. शहर के महावीर टाउन हॉल में समापन समारोह में विजेताओं का सम्मान किया गया. प्रतियोगिता में को-ऑपरेटिव बैंक की 29 टीमें और 2 टीम अपेक्स बैंक यानी कुल 31 टीमों के 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया.

संपादक की पसंद

