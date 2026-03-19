ETV Bharat / state

उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में कथित गड़बड़ी मामला, सामने आया सहकारिता विभाग का पक्ष, जानिए क्या कहा

उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. यह बात सहकारिता विभाग की अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने कही.

COOPERATIVE BANKS IRREGULARITIES
जिला सहकारी बैंक (फाइल फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के कोऑपरेटिव बैंकों में कथित गड़बड़ी के आरोप से जुड़ी खबरों को सहकारिता विभाग ने भ्रामक बताया है. सहकारिता विभाग की ओर से अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने स्पष्ट किया है कि जिला सहकारी बैंकों में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी नहीं पाई गई है. जो भी खबरें चल रही है, वो पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन हैं.

सहकारिता विभाग की अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने बताया कि आयकर विभाग की सहकारी बैंकों के संबंध में जो जांच की थी, वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) रिटर्न के सत्यापन से संबंधित थी. इस प्रक्रिया में बैंकों की ओर से आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए वित्तीय लेनदेन से जुड़े डाटा की तकनीकी जांच की जाती है.

इस कड़ी में 30 दिसंबर 2025 को आयकर विभाग देहरादून के अधिकारियों ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल (कोटद्वार) के मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक बैंक की ओर से पोर्टल पर भेजी गई एसएफटी (SFT) रिटर्न की जांच की थी. जांच के दौरान बैंक ने अधिकारियों के सामने सभी आवश्यक अभिलेख एवं दस्तावेज पेश किए.

COOPERATIVE DEPARTMENT AR IRA UPRETI
सहकारिता विभाग की अपर निबंधक ईरा उप्रेती (फोटो सोर्स- COOPERATIVE DEPARTMENT)

जांच में ये पाया गया कि सभी SFT रिटर्न पोर्टल पर दाखिल किए गए थे, लेकिन उनमें कुछ तकनीकी त्रुटियां थीं. आयकर विभाग की ओर से इन त्रुटियों के संशोधन के लिए समय दिया गया, जिसके बाद बैंक ने विभाग के सामने उपस्थित होकर संशोधित रिटर्न पेश किए. साथ ही आपत्तियों का समाधान कर दिया. वर्तमान में इस संबंध में कोई आपत्ति लंबित नहीं है.

इसी तरह 17 मार्च 2026 को आयकर विभाग देहरादून ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार के मुख्यालय बीटीगंज रुड़की में भी नियमित सर्वे किया था. इस दौरान SFT रिटर्न से संबंधित डाटा की जांच की गई. कुछ मामलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुछ रिटर्न के अपलोड एवं संशोधन की आवश्यकता बताई गई. बैंक ने इन तकनीकी त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

जिला सहकारी बैंकों में किसी प्रकार का घपला नहीं: अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने स्पष्ट किया कि पौड़ी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार के जिला सहकारी बैंकों में किसी भी प्रकार का वित्तीय घपला नहीं हुआ है. यह विषय केवल आयकर विभाग के पोर्टल पर SFT रिटर्न से संबंधित डाटा अपलोड एवं तकनीकी त्रुटियों से जुड़ा हुआ था, जिसका समाधान नियमानुसार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

COOPERATIVE BANKS IRREGULARITIES
उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक गड़बड़ी
सहकारिता विभाग ईरा उप्रेती
COOPERATIVE BANKS IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.