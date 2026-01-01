ETV Bharat / state

उत्तराखंड में तीन महीने के भीतर सहकारी बैंकों में 177 पदों पर होगी भर्ती, रणनीति भी की गई तैयार

बैठक लेते सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ( फोटो सोर्स- Information Department )

देहरादून: उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने साल 2026 की रणनीतियां तैयार कर ली है. वर्तमान समय में राज्य सरकार सहकारिता को किसानों, श्रमिकों, काश्तकारों, कारीगरों और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी जरिए बनाने के लिए व्यापक व बहुआयामी कार्य योजनाओं पर काम कर रही है. इसके तहत ग्रामसभा स्तर पर सहकारी समितियों की स्थापना कर हर वर्ग को सहकारिता से जोड़ने की दिशा में साल 2026 में कदम उठाए जाएंगे. साथ ही सहकारिता के विस्तार से किसानों, काश्तकारों, स्वयं सहायता समूहों, श्रमिकों एवं छोटे उद्यमियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने अगले 3 महीने के भीतर 177 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा है. उत्तराखंड में सहकारिता के दायरे को व्यापक बनाने और आम जनता को सहकारी आंदोलन से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर राज्य सहकारिता नीति तैयार की जाएगी. जिसके जरिए सहकारी समितियों में स्वायत्तता, पारदर्शिता और प्रक्रियाओं की सरलता सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004 में जरूरी संशोधन कर समितियों को और ज्यादा पारदर्शी व सक्षम बनाया जाएगा. सहकारिता विभाग की बैठक (फोटो सोर्स- Information Department) उत्तराखंड में पीएमयू की होगी स्थापना: सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं को करियर और शोध के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही आम लोगों तक सहकारिता की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्थापित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के तहत उत्तराखंड में पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) की स्थापना की जाएगी.